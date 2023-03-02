Depremin etkilediği 4 ilde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 yapılmayacak - Son Dakika
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Depremin etkilediği 4 ilde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 yapılmayacak

02.03.2023 13:16
Depremin etkilediği 4 ilde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 yapılmayacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da;

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS/1) yapılmayacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:  "Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler. Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıyayız. Bir taraftan afetten etkilenen illerimizi ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ediyoruz. Önceliğimiz adaylarımız ve görevlilerimizin güvenliği olup; en küçük bir aksaklık olmaması ve bölgede yaşayan kardeşlerimizin mağduriyet yaşamaması için ÖSYM ailesi olarak yoğun gayret gösteriyoruz." Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulamadan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilecek.

Kaynak: DHA
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Bayram Ali Ersoy, YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

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