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Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı - Son Dakika

Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı

16.08.2021 11:48

Resmi Gazete'de ÖTV matrahlarının değiştiğine dair kararın yayımlanmasıyla birlikte bayiler de fiyat güncelledi. Güncellemenin ardından ikinci el araçların fiyatlarında düşüş yaşanması beklenirken, ikinci el araçlar için istenen rakamlar görenleri şaşırttı. Yeni kararla birlikte otomobil piyasasındaki dengeler iyice şaşarken, ikinci araçların fiyatı neredeyse aynı modelin sıfır fiyatına yaklaştı.

Yeni Özel türketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

DÜŞÜŞ YAŞANACAĞI TAHMİN EDİLMİŞTİ

Kararın ardından araç almak isteyenler, ikinci el fiyatlarında da düşüş yaşanacağını tahmin etmişti. Ancak pazarlara akın eden vatandaşlar, umduğunu bulamadı.

İKİNCİ EL FİYATLARI SIFIR MODELLERLE YARIŞIYOR

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları giderek artıyor. 2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16'nın üzerinde arttı. 4 yıl geriye gidildiğinde fiyatların yüzde 200'ün üzerinde yükseldiği görülüyor. Üstelik bazı ikinci el araçların fiyatı, sıfır modelleri bile geçmiş durumda.

Otomobil piyasası tepetakla oldu! İkinci el fiyatları, sıfır araçlarla yarışıyor

Örneğin Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP Lounge donanım paketinin fiyatı, Fiat'ın resmi web sitesinde 253 bin 600 TL olarak görülüyor. Ancak ikinci el ilanlarda otomobilin fiyatı 295 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel donanım paketinin sıfır fiyatı ise Volkswagen'in resmi sitesinde 241 bin TL olarak karşımıza çıkarken, bu modelin ikinci el ilanlardaki satış fiyatı 250 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Ülkemizde en çok tercih edilen modellerden biri olan, ancak fiyat artışlarından sonra fazla ilgi görmeyen Volkswagen Passat'ın giriş seviyesindeki donanım paketi, ikinci elde 420 bin TL'ye kadar yükseliyor. Otomobilin sıfır resmi satış fiyatı ise 437 bin 400 TL.

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S paketini incelediğimizde ise, sıfır fiyatın 229 bin 500 TL olduğunu görüyoruz. Ancak otomobilin ikinci el fiyatı 240 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Otomobil piyasası tepetakla oldu! İkinci el fiyatları, sıfır araçlarla yarışıyor

TOFAŞ MODELLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Tofaş modellerinin fiyatları ise şu sıralar 40 - 50 bin TL bandında seyrediyor. Ancak bazı modeller, zaman zaman 100 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

Örneğin 1991 model Şahin'lerin fiyatı 100 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Kartal modellerinde de durum farklı değil. Özellikle 2000 öncesi modelleri koleksiyonluk olarak satılan aracın fiyatları da 100 bin TL'nin üzerinde seyrediyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ UMUTSUZ

Birçok tüketicinin merak ettiği konulardan biri de otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği oldu. Sektör temsilcilerine göre, Türkiye'de otomobil fiyatlarının düşmesi çok mümkün görünmüyor. Ancak fiyatların daha fazla yukarıya çıkmaması da döviz kurunun ve vergilerin düşmesi gibi etkenlere bağlı.

Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı

Türk Lirası, Otomobil, Türkiye, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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