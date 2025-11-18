Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu - Son Dakika
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

18.11.2025 11:09
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilde tartışan iki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı. Arkadaşlardan biri diğerini silahla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde iki arkadaş arasında başlayan tartışmada kan aktı.

ARKADAŞINI OTOMOBİLDE SİLAHLA VURDU

Yusuf P. ile arkadaşı A.T., 44 ADN 381 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen A.T., Yusuf P.'ye silahla ateş açtı. Yaralanan Yusuf P., ihbar ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

