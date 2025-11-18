Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde iki arkadaş arasında başlayan tartışmada kan aktı.
Yusuf P. ile arkadaşı A.T., 44 ADN 381 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen A.T., Yusuf P.'ye silahla ateş açtı. Yaralanan Yusuf P., ihbar ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
