Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde iki arkadaş arasında başlayan tartışmada kan aktı.

ARKADAŞINI OTOMOBİLDE SİLAHLA VURDU

Yusuf P. ile arkadaşı A.T., 44 ADN 381 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen A.T., Yusuf P.'ye silahla ateş açtı. Yaralanan Yusuf P., ihbar ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.