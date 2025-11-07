Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı
07.11.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı
Haber Videosu

Bursa Orhangazi'de park halindeyken kendiliğinden yola çıkan otomobil, İstanbul-İzmir seferindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı; 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmadı.

KENDİLİĞİNDEN YOLA ÇIKTI

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Park halinde ve içerisinde kimsenin olmadığı otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Bir süre sonra Metin B. yönetiminde İstanbul-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, bariyerlere savruldu.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orhangazi, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia’nın CEO’ları aynı masada Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada
Fenerbahçe 905’te penaltı bekledi Pozisyonu inceleyen hakemden ’devam’ kararı Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı
Siyaset kulislerini sarsacak haber İki parti birleşmek için görüşmelere başladı Siyaset kulislerini sarsacak haber! İki parti birleşmek için görüşmelere başladı
Trump’ın basın toplantısında korku dolu anlar İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
Sındırgı’da 4,2 büyüklüğünde deprem Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
45 ilde dev FETÖ operasyonu 178 şüpheli yakalandı, 67’si tutuklandı 45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı
Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak
Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

22:09
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
22:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a beklenmedik ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik ilgi
20:24
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ’’Soykırım’’ suçundan yakalama kararı çıkarttı.
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ''Soykırım'' suçundan yakalama kararı çıkarttı.
20:20
Bahis skandalında yeni detay Gözaltına alınan hakem korner direğiyle saldırıya uğramış
Bahis skandalında yeni detay! Gözaltına alınan hakem korner direğiyle saldırıya uğramış
19:42
Ankara’da kahreden kaza Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
18:34
Kastamonu’da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
18:01
Numan Kurtulmuş’tan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
17:40
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
17:01
Doğu illerini ve İstanbul’u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
16:56
Yeni fezlekeler Meclis’te Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
16:36
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 22:47:25. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.