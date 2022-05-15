Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı

15.05.2022 17:08

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan maçlara Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Mardin ve Mersin'den 10 takım katıldı.

Müsabakalar sonunda A Grubu'nda Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü birinci olurken, B Grubu'nda Kahramanmaraş Onikişubat Necip Fazıl Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir organizasyonu daha başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Karabük'ün bu yıl birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını aktaran Güven, "Bu tür spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Karabük'ün tanıtımına katkı sağlıyoruz." dedi.

Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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