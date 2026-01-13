Ovacık'ta 1,5 Metre Kar Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ovacık'ta 1,5 Metre Kar Yağdı

Ovacık\'ta 1,5 Metre Kar Yağdı
13.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar hayatı durma noktasına getirdi, yollar kapandı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Ovacık'ta etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ovacık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovacık'ta 1,5 Metre Kar Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:28:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ovacık'ta 1,5 Metre Kar Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.