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Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı

01.07.2021 19:49
Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının ailesinin yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Kalkan, Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Nadir Ersoy, "İbrahim ağabey bizim için gerçekten önemli bir insandı. Benim birçok sanatsal etkinliğimde bana esin kaynağı olmuştur. Kalkan soyadı gibi hiçbir baltanın, hiçbir kılıcın dokunamayacağı abide bir şahsiyetti benim gözümde. Allah şahitliğimizi kabul etsin. Gerçekten garip bir sanatçıydı ve garip geldi, garip gitti." dedi.

Müzisyen İsmail Hakkı Hafız da her zaman sanat konusunda İbrahim Kalkan'a danıştığını dile getirerek, "Bol bol çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz bir abimdi. Babamla (İbrahim Hakkı Hafız) birlikte tiyatro yapan, 1980 sonrası aynı sahneyi paylaşan, aynı coğrafyanın tiyatrosunu birlikte anlam ve manasını sahnelerde anlatan bir insandı." diye konuştu

Kalkan'ın nadir bir kişiliğe sahip olduğuna işaret eden Hafız, şöyle devam etti:

"Herkesle sohbet ederdi. Devamlı bir muhabbeti vardı. Gençlerle her daim sohbet eden, sahneyi hiçbir zaman bırakmayan, her konuştuğumuzda 'Bir oyun var. Bir oyun daha yapacağız.' ya da 'bir film daha çevireceğiz.' derdi umutla. Rahmetli babam Cerrahpaşa'da kanserdi. Baktım dışarıda bir gürültü var. Çıktık ne oluyor ki, İbrahim Kalkan abi gelmişti. Babamın son zamanlarıydı. O an gençlik yıllarındaki gibi babamla tiyatro konuşmaya başladılar. Yani ahde vefayı son anına kadar eksik etmeyen birisiydi."

Tiyatrocu İsmail Yeşilbağ ise Kalkan'ın yaklaşık yarım asrı aşkın tiyatro sanatı ile uğraştığına dikkati çekerek, "Benim de 40 yıllık dostumdu. Allah sonsuz rahmet eylesin. Mazlum, iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

1990'lı yıllarda "Haydi Bosna'ya" adlı oyunda Kalkan'ın kendisine danışmanlık yaptığını aktaran Yeşilbağ, şunları anlattı:

"Oyundan sonra Çeçenistan'da savaş çıkınca 'Şeyh Şamil Kafkas Kartalları' isimli bir tiyatro oyunu sahneye koyarak Çeçenistan'daki mücadeleye gönül desteği, sanat desteği verdik. Bu oyunumda da İbrahim Kalkan benim oyuncularımdan olmuştu ve bana çok fikirler vererek fayda sağlamıştı. Fatih'in demirbaş adamlarındandı. Onunla Fatih'te çok sohbetlerimiz oldu. Rahmetli Hasan Nail Canat, İbrahim Hakkı Hafız ve kendisiyle muhabbetlerimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. "

İbrahim Kalkan hakkında

Çorum'un Osmaniye Köyü'nde 1949'da dünyaya gelen Kalkan, 1966'da İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğuna başladı.

Kalkan, "Set Oyuncuları" adıyla kurduğu tiyatro topluluğuyla "Suçlu Kim", "Kızıl Azap", "Mahallede Şenlik Var" adıyla kendi yazdığı oyunlarını sahneledi.

"Gönül Şarkıları", "Suya Düşen Gölgeler", "Ay Işığı Kan Kırmızı" isimli şiir kitapları da olan usta oyuncu, okullara yönelik, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Malazgirt, Söğüt, Fetih, Çanakkale ve Ankara konulu piyesler kaleme aldı.

"Karınca" ve "Mavzer"in yanı sıra birçok film ve dizide rol alan Kalkan, 1987'den itibaren sinemada Minyeli Abdullah, Hasret, Halvet, Süleyman Nazif Belgeseli, Baba Evi, Bayram, Şark Kahvesi, Bizim Ev, Şengül Konağı gibi film ve dizilerde önemli roller üstlendi.

Kalkan'ın "Keloğlan Masalları", "Selahaddin Eyyubi", "Onlardan Biri", "Kahramanlarımız Şeyh Şamil", "Gökteki Ay Üşüyor", "Keloğlan'ın Fendi", "Muhabbet Faslı", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Alparslan", "Ayrılık Vakti" ve "Medeniyet Belgesi Sanat" isimli kitapları da bulunuyor.

Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu İbrahim Kalkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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