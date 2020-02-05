Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti - Son Dakika

Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

7 saat önce

Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti, System.String[]

Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.


Son 8 yılını İBB'nin Sanatçı Yaşam Evi'nde geçiren oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda oynayan, birçok sinema ve reklam filmi yöneten Yönder'in cenazesi ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.


Tunca Yönder, 1938 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosu'nda yer aldı. 1968 yılında Halk Oyuncuları'na geçti. 1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi. Tunca Yönder, 6 Şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı. Aynı zamanda senarist, yapımcı ve yönetmen de olan Yönder, Ankara ve İstanbul film festivallerinden ödüller aldı.


1970'te başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk yönetmenlerinden olan Yönder'in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi bulunuyor. Yönder, özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni topladı ve uzun süre yayında kaldı. Muğla Datça'da yaşamını sürdürürken rahatsızlanan Tunca Yönder, Kocaeli'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından 18 Ekim 2012 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kartal Yakacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başladı.


19 Şubat 2019'da genel durum bozukluğu sebebiyle İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi'ne sevki yapıldı. Parkinson rahatsızlığı da bulunan Tunca Yönder, dün saat 19.45'de 82 yaşında kalp ve solunum durması sonucu vefat etti. Tunca Yönder'in cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.


Sahip olduğu ödüller


2. Ankara Film Festivali "En İyi İkinci Film Ödülü" Bir Tren Yolculuğu - 1989


6. Ankara Film Festivali "Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü". Ağrı'ya Dönüş - (Bennu Yıldırımlar) - 1994


7. Ankara Film Festivali "En İyi Film" (Bir Aşk Uğruna)/ 1995


7. Ankara Film Festivali "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Çözülmeler)/ 1995


14. İstanbul Film Festivali "En İyi Yönetmen" (Bir Aşk Uğruna) - 1995


Rol aldığı filmler


Yol Palas Cinayeti - Ahmet Hoşsöyler, Tunca Yönder - 2004


Canım Annem: 2004 - Avukat Macit


Gönderilmemiş Mektuplar - Yusuf Kurçenli - 2002


Şöhret Sandalı: 2001 - Orhan


Şarkıcı - Ersin Pertan - 2000 - Konuk Oyuncu


Üvey Baba - Naci Çelik - 2000 - Avukat Nazmi


Sevgilim İstanbul - 1999 - Babamın Günahı


Kurtuluş (film) - Ziys Öztan - 1996 - Kalegerapoulos


80. Adım - Tomris Giritli Oğlu - 1996 - Dehler


Sokaktaki Adam - Biket İlhan - 1995


İz (film) - Yeşim Ustaoğlu - 1994


Bir Aşk Uğruna - Tunca Yönder - 1994 - Refik


Çözülmeler - Yusuf Kurçenli - 1994


Süper Baba - Osman Sınav - 1993 - Deniz


Ağrı'ya Dönüş - Tunca Yönder - 1993


İki Kadın - Yavuz Özkan - 1992 - Avukat


Yağmur Beklerken - Tunca Yönder - 1992 - Halk Fırkası Mebusu


İlk Aşk: Tunca Yönder - 1991


Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu - Engin Ayça - 1990


Ayaşlı ile Kiracıları - Tunca Yönder - 1989 - Yaşlı Memduh


Bir Tren Yolculuğu - Tunca Yönder - 1988 - Müftü


Afife Jale (film) - 1987 - 1987 - İSTANBUL

Tunca Yönder, İstanbul, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:04:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]