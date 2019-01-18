Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Türkiye'den Giden En Pahalı 4. Türk Oldu

Ozan Kabak, Türkiye'den Giden En Pahalı 4. Türk Oldu

48 dakika önce

Galatasaray'dan Bundesliga'nın VfB Stuttgart takımına 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak, Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı 4. Türk futbolcu oldu.

Ozan Kabak, Türkiye'den Giden En Pahalı 4. Türk Oldu, System.String[]
Galatasaray'dan Bundesliga'nın VfB Stuttgart takımına 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak, Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı 4. Türk futbolcu oldu.

Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak, Türkiye'den yurt dışına transfer olan Türk futbolcular sıralamasına da girdi. 18 yaşındaki defans oyuncusu bu transferle listede 4. sırada yer aldı. Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu unvanı ise 22 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait. Cenk geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Listenin ikinci sırasında Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder yer alırken, üçüncü sırada ise Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan bulunuyor.

Türkiye'den yurt dışına transfer olan Türk futbolcular sıralamasında ilk 10 şöyle:

1 - Cenk Tosun: Beşiktaş --> Everton (22 milyon Euro)

2- Cengiz Ünder: Medipol Başakşehir --> Roma (15 milyon Euro)

3 - Arda Turan: Galatasaray --> Atletico Madrid (13 milyon Euro)

4 - Ozan Kabak: Galatasaray --> VfB Stuttgart (11 milyon Euro)

5 - Alpay Özalan: Fenerbahçe --> Aston Villa (9 milyon Euro)

6 - Gökdeniz Karadeniz: Trabzonspor --> Rubin Kazan (8 milyon 700 bin Euro)

7 - Burak Yılmaz: Galatasaray --> Beijing Guoan (8 milyon Euro)

8 - Fatih Tekke: Trabzonspor --> Zenit St. Petersburg (7 milyon 500 bin Euro)

9 - Ersan Adem Gülüm: Beşiktaş --> Hebei Chine Fortune (7 milyon Euro)

10 - Okay Yokuşlu: Trabzonspor --> Celta Vigo (6 milyon Euro) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Ozan Kabak, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

2000 Doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 Yılındaki Rekorunu Geçti Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:49:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Türkiye'den Giden En Pahalı 4. Türk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]