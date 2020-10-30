İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları - Son Dakika

İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

30.10.2020 20:05
İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları, System.String[]

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Arap ülkeleri Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Arap ülkeleri Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamaya göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf göndererek taziyelerini sundu.

İzmir'deki depremle ilgili haberleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten Abbas, şahsı ve Filistin halkı adına Türk halkına başsağlığı, yaralıları acil şifalar dileyerek, bu zor zamanında Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Kuveyt

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Umman

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde de, Umman Sultanı Haysem Bin Tarık'ın İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilenerek, Ürdün'ün bu acı gününde Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Türkiye'ye "taziye" ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ölenlere başsağlığı ve yararlananlara geçmiş olsun dilekleri paylaşıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın "İzmir'de deprem nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğu" ifade edildi.

Irak

Irak İsami Partisi (Sünni) Genel Sekreteri Reşid Azzavi de, yayınladığı açıklamada, "Bu elim olayda komşu Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz. Bu olay bizden ve tüm ülkelerden destek için Türkiye'nin yanında durmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Ammar el-Hekim, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Ulusal Hikmet Akımı (Şii) lideri Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen depremin can kaybına ve maddi zarara yol açmasından dolayı derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Irak hükümeti ve halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini başsağlığı dileğinde bulunan Hekim, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Ege Denizi'nde meydana gelen depremden dolayı Türkiye ve Yunanistan halkının yanında olduklarını bildirdi.

Barzani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Denizi'ndeki yıkıcı depremden etkilenen herkese başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde, Türkiye ve Yunanistan halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Türkmen Bakan Maruf, İzmir depremi için Türkiye'ye başsağlığı diledi

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Maruf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Yüce Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları - Son Dakika


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