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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021

18.12.2021 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021

KOSGEB Başkanı Kurt, yeni yılda KOBİ'lere sağlayacakları destekleri anlattı: "2022'de de KOBİ'lerimizin büyüme hızına destek olmak istiyoruz""Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ'lerimizi yönlendirmeyi hedefliyoruz"(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-...

6 Nisan 1920

1- KOSGEB Başkanı Kurt, yeni yılda KOBİ'lere sağlayacakları destekleri anlattı:

"2022'de de KOBİ'lerimizin büyüme hızına destek olmak istiyoruz"

" Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ'lerimizi yönlendirmeyi hedefliyoruz"

(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kişisel verilerin korunmasında eğitim ve sertifika süreci başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir:

"Yetkili ve akademik kaynaklardan eğitim alınması ve güvenilir sertifikaların verilmesi amacıyla Personel Sertifikasyon Mekanizması oluşturuldu. Bu mekanizma, 'temel eğitim' ve 'sertifikasyon' olmak üzere iki basamaklı planlandı"

"Veri Koruma Görevlisi Sertifikasına sahip kişilerin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gelişmeleri sürekli takip ederek bilgilerini güncel tutmaları amacıyla sertifikaların geçerlilik sürelerini sınav sonuçlarının ilanından itibaren 4 yıl olarak belirledik. Veri Koruma Görevlisi Sertifikası sahipleri 4 yılda bir sınava girip sınavda başarılı olmaları halinde sertifikalarını yenileyebilecek"

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- AVM'lerin 2022'de ciro ve ziyaret sayısında büyüme öngörülüyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş:

"2021 yılında ciro ve ziyaret sayılarının salgın öncesi döneme ulaşacağını öngörüyoruz. 2022'yi ciro ve ziyaret sayılarında ortalama yüzde 30'luk bir büyüme ile kapatabilmeyi ümit ediyoruz"

"2021 yılında 4 yeni alışveriş merkezi açıldı. 2022 yılında da proje ve finansman modeli tamamlanmış ve inşaatı devam eden 3-4 yeni alışveriş merkezinin açılacağını tahmin ediyoruz. İstanbul, Antalya, Adana ve İzmir gibi şehirlerimizde devam eden projeler var"

"Bu yıl daha fazla üzerinde çalışacağımız ve gündeme getireceğimizi ifade ettiğimiz dövizle kiralama yasağı ve Ticari Gayrimenkul Kiralama esaslarına yönelik hukuki düzenlemeye yönelik beklentilerimiz var"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

4- 55 yıl önce üretimine başlanan Anadol nisan ayındaki Pekin- Paris Rallisi'ne hazırlanıyor

Türkiye ralli şampiyonlarından ve geçmişte Anadol'la da yarışarak şampiyonluğa ulaşan Serdar Bostancı:

"Anadol STC'yi mart ayından bu yana gelecek yılın nisan ayındaki Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne hazırlıyoruz. Bu yarışta pilotumuz Ali Eriç ve oğlu Alican Eriç olacak"

"18 yaşına geldikten sonraki en büyük hayalim bir ralliye katılmak ve Anadol'la yarışmaktı. İleriki senelerde bu şansa da kavuştum. Hayatımın en önemli kısmına Anadol'la başladım"

"( TOGG'un motor sporlarına katılımı) Bizden böyle bir destek isterlerse kanımızın son damlasına kadar hazırız"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Osmanlı saraylarını süsleyen sedef sanatını bugüne taşıyorlar

Sedefkar Hilmi Emekli, 16 sanatçıyla kurduğu atölyesinde Osmanlı saraylarının sedef motiflerini gündelik eşyalara işliyor

Atölyenin kurucusu Emekli:

"Sedef sanatı saray mimarlarının şekillendirdiği kadim bir sanat. Üst düzey mimarların çocukluk dönemlerinde uğraşmaları ve ahşabın içinde, mimari gelenekle matematik ve geometri desteğiyle kullanmaları bu sanata müthiş bir değer katmıştır"

"Ekip olmadan sedef sanatını dünyaya taşımak imkansız. Bunu yapmak son dönemde bize nasip oldu. Ekip olarak tasarım birimi, mobilya fileto, testeriler, sedefkarlar birlikte hareket ediyoruz. Daha hızlı ve güzel üretimler yapma fırsatımız oluyor"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Enes Duran, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021 - Son Dakika


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