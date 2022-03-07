ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Hariciyeye güç katan kadınlar Antalya Diplomasi Forumu'na da imza atıyor

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışındaki 274 büyükelçisinden 72'si kadın

Antalya Diplomasi Forumu'nun iki eş koordinatörlük görevini kadınlar yürütüyor

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığı kadın ihracatçı sayısının artırılması için yoğun mesaide

Bakanlık tarafından, kadın girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi için Export Akademi ve Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Projesi hayata geçirilirken söz konusu projelere katılan girişimcilerden yüzde 44'ünün dış satımlarını artırdıkları, yüzde 18'inin ihracata başladıkları ve yüzde 92'sinin bunu gelecek hedefleri arasına aldığı belirlendi

Bakanlık, Türk Standardları Enstitüsü nezdinde "kadın girişimci standardı"nın belirlenmesine ilişkin de çalışma başlattı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- AB, 10 yıldır Rus gazına alternatif üretemiyor

AB ülkeleri 2011'de doğal gazının yüzde 30'unu Rusya'dan tedarik ederken, bu oran geçen yıl yüzde 40'a ulaştı

Kömür ve nükleerden çıkış Avrupa'nın enerji bağımsızlığını riske soktu

Çevre hedefleri kapsamında arz güvenliği yerine uygun maliyetli bir seçenek olduğu için Rusya'dan daha fazla doğal gaz alımı tercih edildi

(Ata Ufuk Şeker/ Brüksel)

4- Türkiye'nin makarna üretiminde Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntı beklenmiyor

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı:

"Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli"

"Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Yüzüne kimyasal madde atılan şiddet mağduru kadın, yaşadıklarını AA'ya anlattı:

"Hayati tehlikem devam ediyor. Ev hapsi evet ama bunun bir garantisi yok. Oturduğu ev bize çok yakın, karşı apartmanda oturuyor, pencerelerimiz birbirini görür vaziyette"

"Artık korkmak istemiyorum. Tek dileğim, başkalarına göre belki çok basit ama benim için şu an çok zor; tek başıma korkusuz şekilde sokakta yürümek istiyorum"

"(Şiddetle mücadeleye ilişkin reform paketi) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kadına yönelik şiddet konusundaki sözlerini gerçekten çok olumlu buldum, güveniyorum kendisine"

(Selma Kasap/Ankara)

6- Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor

Kocaeli Dilovası'nda elektrik kabinleri ve pano üretimi yapan bir fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan kadınlar, daha çok erkeklerin yer aldığı sanayi sektöründe işlerini başarıyla yapıyor

İşçilerden Cevadiye Dulun:

-"Öğreninceye kadar biraz zorlanıyorsunuz ama şimdi gözüm kapalı kaynak yaparım"

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor

Yozgat'ta kadın astsubaylar, köy köy gezerek aile içi şiddete karşı bilinçlendirdikleri 2 bin 572 kadından 1556'sının cep telefonuna KADES uygulaması yükledi

Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Makbule Taşkıngül:

"İnşallah olmasın ama olduğunda KADES ile yardım isteyeceğiz"

(Ömer Ertuğrul/Yozgat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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