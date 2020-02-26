Özelleştirme kararları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özelleştirme kararları - Son Dakika Ekonomi

Özelleştirme kararları

7 saat önce

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışını onayladı.

Özelleştirme kararları, System.String[]

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışını onayladı.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'ndeki 8 bin 892 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 2 milyon 305 bin lirayla en yüksek teklifi veren Yapı Bims İnşaat Nakliyat Hafif Yapı Elemanları Pazarlama Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki 399,54 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 611 bin lirayla en yüksek teklifi veren Kaya İşletmeleri İnşaat Turizm AŞ'ye satılmasına karar verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'ndeki 6 bin 196,96 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 4 milyon 595 bin lirayla en yüksek teklifi sunan Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Mühendislik Tarım Jeotermal Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması onaylandı.

Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan 12 bin 304,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 4 milyon 128 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ali İhsan Fidan Orman Ürünleri İnşaat Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye, 9 bin 290,63 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 2 milyon 324 bin lirayla en yüksek teklifi sunan aynı şirkete satışı uygun bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesi'nde bulunan 4 bin 257,22 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ihalesi sonucu, 1 milyon 226 bin lirayla en yüksek teklifi sunan Siyah Eğitim İnşaat Ticaret AŞ'ye, 2 bin 510,05 metrekare yüzölçümlü diğer taşınmazın ise 750 bin lirayla en yüksek teklifi veren Oto Anpar Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Ağrı'nın merkez ilçesi Suçatı Köyü'ndeki 1712,03 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 1 milyon 201 lirayla en yüksek teklifi sunan SEN-PA İnşaat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye, 1565,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 640 bin lirayla en yüksek teklifi veren Bayram Gıda İnşaat Pazarlama Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye, 1588,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 599 bin 750 lirayla en yüksek teklifi veren Bayram Gıda İnşaat Pazarlama Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye, 2 bin 785,09 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da 929 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ömer Okucu'ya satılması kararlaştırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan 676,98 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesinde 28 bin lirayla en yüksek teklifi veren Mehmet Kavak'a satılması uygun bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bulunan 3 bin 824 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 831 bin lirayla en yüksek teklifi veren Süleyman Eser'e satılmasına karar verildi.

İstanbul, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihat Özdemir: "İzmir'e bir milli maç vermek istiyoruz"
Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılamadı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özelleştirme kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]