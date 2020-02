Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışını onayladı.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'ndeki 8 bin 892 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 2 milyon 305 bin lirayla en yüksek teklifi veren Yapı Bims İnşaat Nakliyat Hafif Yapı Elemanları Pazarlama Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki 399,54 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 611 bin lirayla en yüksek teklifi veren Kaya İşletmeleri İnşaat Turizm AŞ'ye satılmasına karar verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'ndeki 6 bin 196,96 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 4 milyon 595 bin lirayla en yüksek teklifi sunan Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Mühendislik Tarım Jeotermal Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması onaylandı.

Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan 12 bin 304,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 4 milyon 128 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ali İhsan Fidan Orman Ürünleri İnşaat Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye, 9 bin 290,63 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 2 milyon 324 bin lirayla en yüksek teklifi sunan aynı şirkete satışı uygun bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesi'nde bulunan 4 bin 257,22 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ihalesi sonucu, 1 milyon 226 bin lirayla en yüksek teklifi sunan Siyah Eğitim İnşaat Ticaret AŞ'ye, 2 bin 510,05 metrekare yüzölçümlü diğer taşınmazın ise 750 bin lirayla en yüksek teklifi veren Oto Anpar Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Ağrı'nın merkez ilçesi Suçatı Köyü'ndeki 1712,03 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 1 milyon 201 lirayla en yüksek teklifi sunan SEN-PA İnşaat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye, 1565,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 640 bin lirayla en yüksek teklifi veren Bayram Gıda İnşaat Pazarlama Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye, 1588,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 599 bin 750 lirayla en yüksek teklifi veren Bayram Gıda İnşaat Pazarlama Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye, 2 bin 785,09 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da 929 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ömer Okucu'ya satılması kararlaştırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan 676,98 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesinde 28 bin lirayla en yüksek teklifi veren Mehmet Kavak'a satılması uygun bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bulunan 3 bin 824 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 831 bin lirayla en yüksek teklifi veren Süleyman Eser'e satılmasına karar verildi.