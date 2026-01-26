Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Özgür Özel

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'den Bahçeli\'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
26.01.2026 12:31  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'den Bahçeli\'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haber Videosu

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çıkışına yanıt veren CHP lideri Özel, ''Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliği dayanamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Özel ve Arıkan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" şeklindeki sözlerine "Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliği dayanamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak" diyerek yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

Kendisi bir üçlü koalisyondaydı ve çok zorlukları olan bir koalisyondu. Deprem geçmişti ve büyük bir ekonomik kriz, çok katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu. Hükümetinin en zor olduğu dönemde ve ondan sonra yaşanacak her gün biraz daha ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği ve hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte en dipteyken, ülkeyi erken seçime götürdü.

"BİR EMEKLİ DEĞİL, HER EMEKLİ"

Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak, iktidarı oluşturan üç partinin de baraj altı kalmasıyla, Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla, sadece iki partinin barajı geçebildiği noktada, kuruluşunun üzerinden 13-14 ay geçtikten sonra tek başına iktidarı yakaladı. O gün, Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Bir emekli değil, her emekli; bir çeyrek altın değil, 6 çeyrek altın; bir kere değil, her ay kaybediyorlar. Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı.

"EMEKLİ KURTULACAK, MEMUR KURTULACAK"

Şimdi Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor.

"BİR BÜYÜKLÜK YAPMAYACAĞINIZ BELLİYMİŞ"

Sayın Bahçeli, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. O gün öyle davranan bugün böyle davranıyorsa, emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten...

Geçtiğimiz haftalarda her şeye rağmen dedik ki Sayın Bahçeli'ye, zaten Yeni Yol grubunu oluşturan üç parti; Gelecek, Deva ve Saadet Partisi ile İYİ Parti, DEM Parti ve CHP bu ücrete 'sefalet ücreti' diyor. Ama bizim toplamımız 300'ü geçmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 275. 47 de Milliyetçi Hareket Partisi ile 322 milletvekili var. Her şeye 'hayır' diyorlar. Devlet Bey, 47 milletvekiliyle sefalet ücretinden kurtarmaya karar verse, biz azınlıktayız ama emekli çoğunluğa geçiyordu. Dedik ki 'Devlet Bey'in sözünün arkasında dururlarsa bu işten kurtuluruz.'

"DÜNYA KADAR HAKARET ETTİ HEPİMİZE"

Devlet Bey bunu iktidarla, ittifak ortağı ile arasına nifak sokma olarak söyledi. Bu kadar hakaret etti bize; bir paragraf. Döndü ta Ekrem Başkan'a uydurulan ve ispatlanamayan tüm suçlamaları gerçekmiş gibi söyleyerek, dünya kadar hakaret etti hepimize. Sonunda 'Bu oyunlara gelmem' dedi. Ben yine de oylamadan önce olduğu için dedim ki 'Devlet Bey büyüğümüzdür. O zaman bir büyüklük yapsın. O bizim önergeyi desteklemeyecekmiş.

"EMEKLİYİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRIN"

Kendi önergesini kendisi versin.' Ne yaptı Devlet Bey? O önergeyi de vermedi. Sefalet ücretine oy verdiler. Şimdi de gelmiş, 'Efendim o tuzaklara düşmezmiş.' Biz Devlet Bey'e 'Sen tuzağa düş, düşme' demiyoruz ki. Ama 'Emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım' diyoruz."

Devlet Bahçeli, Asgari Ücret, Özgür Özel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sev sevme oy ver verme. özel doğru soylemis. doğruya doğru yanlışa yanlış diyelim ki o zaman belki birşeyler düzelir. takım tutar gibi doğru söylenene de sırf muhaliflik olsun diye iki tarafda birbirine atıp tutmamali. olan halka oluyor 59 21 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Emekli de kilim dokusun. 1 2
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    doğru söylüyor adam. MHP de ak Parti de biliyor kim bu adamlara oy vermezler 37 8 Yanıtla
  • 1234 1234:
    düşük emekliler yetim evlat özellikle bağkurlular 9000 bin pirim yatirdi bunlar 30 3 Yanıtla
  • M. Yıldız M. Yıldız:
    silivri yolcusu kalmasın 10 18 Yanıtla
    erkan zengin erkan zengin:
    Açıkta kaldın galiba 2 1
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Vallahi adam haklı, Emekli ve engelli, kirada oturan, asgari ücretle çalışanlar, perişan, Allah rızası için sesimizi duyun. 13 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
30 yıldır başkanlık yapıyordu Yine seçildi 30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:28:38. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.