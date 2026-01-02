Özgür Özel'den Filistin'e Destek Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin, "Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cuma namazını kıldığı Saruhanlı Merkez Camii'nden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün, İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin soru üzerine Özel, "Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Bu soruyu siz niye soruyorsunuz? Gazetecinin görevi bu. Yani "Birine öyle, birine öyle uygulama. Birine helal olan, öbürüne haram olsun. Birine serbest olan, öbürüne yasak olsun.' Demokrasilerde bu olmaz. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanının oğlu olduğunda bu sefer 'O izin verilecek.' Bu doğru bir yaklaşım değil. İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir" dedi.

'NEGATİF SİYASETİN NE İNSANIYIZ NE PARTİSİYİZ'

"Gazze için sağdan, soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze'ye, Filistin'e ve hepimize katkısı var" diyen Özel, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barış savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz. Ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir. Keşke bu meselede partizanlık yapmasalar da hiçbirimizin, milletin vicdanını boşu boşuna sızlatmasalar. Bu adaletsiz, ikircikli görüntüler ortaya çıkmasın. İnşallah 2026'da biz yine oraya bir izin istediğimizde dün verilen izin bize de verilir. Bunu böyle ifade edelim. Yoksa 'Bize vermediler, onlara da vermesinler' şeklinde biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız, ne partisiyiz."

'HERKESİN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR SURİYE ANAYASASINA İHTİYAÇ VAR'

Suriye'de Şam yönetimiyle YPG arasındaki 10 Mart mutabakatında sürenin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise CHP lideri Özel, "Oradaki Arap Alevi kardeşlerimize, Nusayri kardeşlerimize yapılan saldırıları defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Dürzilere saldırı oluyorsa, onu da kınıyoruz. Araplar, Kürtler, Türkler barış içinde yaşamalılar. Bunun için bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var. Herkesin temsil edildiği bir Suriye anayasasına ihtiyaç var. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için diplomasiye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekli diye değerlendiriyoruz. Bu konuda Türkiye zaman zaman MİT Başkanının bu konuda aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat teşkilatının hem de hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz; buradan bize de orada bir görev düşerse, sözümüzü söylediğimizde hem dünyada, Avrupa'da, hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa, biz de katkı yapmaya açığız. Yeter ki Suriye'de barış olsun" dedi.

'SURİYE'DE DE TÜRKİYE'DE BARIŞ BEKLİYORUZ'

Sınırın iki tarafında da Kürtlerin yaşadığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Oradaki sorunun çözülmesi demek, sınırın iki tarafının, kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye'nin barış içerisinde olması ve Türkiye'nin barış içerisinde olması; Suriye'ye huzur getirir, Türkiye'ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur. Şu anda yüzde 20'si halloldu, yüzde 80'i duruyor. Suriye'ye de Türkiye'ye de 2026'da barış diliyoruz ve artık savaşlarla, istikrarsızlıkla değil; barış ve kalkınma ile anılmak istiyoruz. Bu ülkenin de Suriye'nin de Kürt'ünün de Türk'ünün de yaşayan Araplarının da Türkmenlerinin de Alevilerinin de Sünnilerinin de esas sorunu; sömürülme sorunudur, açlık sorunudur, yokluk sorunudur. Bunların aşılması için de Suriye'ye de Türkiye'ye de barış bekliyoruz: "

'2026 YILI GEÇİM YILI OLMAYACAKSA, SEÇİM YILI OLUR'

"2027 yılında erken seçim olur mu?" sorusuna ise Özel, şöyle cevap verdi:

"Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5- 2 sene daha beklensin. 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa, seçim yılı olur. Bu noktada asgari ücret, sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Tarihte ilk kez işçiler masada olmadan ve tarihte ilk kez açlık sınırının altında ilan edildi. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken, asgari ücret bunun 4 bin lira- 3 bin lira altında ilan edilmiş durumdadır. Alındığında daha da altında kalacaktır. Bu katlanılabilir bir durum değildir. CHP olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı, ardından kapalı grup toplantımızı, salı günü açık grup toplantımızı, çarşamba günü yine mitingimizi yapıp, perşembe günü parti meclisimizi, cuma günü Doğu- Güneydoğu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerini, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak, gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, nasıl mücadele ediyoruz, 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız bunları planlayacağız. Ardından da bir yandan planlamayla, bir yandan mitingimizi, grup toplantımızı aksatmadan iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız, başlayacağımız, bu toplantılarla değerlendirmeleri yapacağımız hem istişarenin hem de ardından bir koordinasyonun, eşgüdümün sağlanacağı, partinin bütün yetkili organlarının, grubundan parti meclisine, il başkanlarından, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'ne kadar yoğun bir toplantı, planlama ve harekete geçmeye haftaya başlıyoruz."