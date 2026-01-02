Özgür Özel'den Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den Filistin'e Destek Açıklaması

02.01.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Galata Köprüsü'ndeki eylem izninin doğru olduğunu belirterek, çifte standarda karşı çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin, "Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cuma namazını kıldığı Saruhanlı Merkez Camii'nden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün, İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin soru üzerine Özel, "Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Bu soruyu siz niye soruyorsunuz? Gazetecinin görevi bu. Yani "Birine öyle, birine öyle uygulama. Birine helal olan, öbürüne haram olsun. Birine serbest olan, öbürüne yasak olsun.' Demokrasilerde bu olmaz. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanının oğlu olduğunda bu sefer 'O izin verilecek.' Bu doğru bir yaklaşım değil. İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir" dedi.

'NEGATİF SİYASETİN NE İNSANIYIZ NE PARTİSİYİZ'

"Gazze için sağdan, soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze'ye, Filistin'e ve hepimize katkısı var" diyen Özel, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barış savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz. Ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir. Keşke bu meselede partizanlık yapmasalar da hiçbirimizin, milletin vicdanını boşu boşuna sızlatmasalar. Bu adaletsiz, ikircikli görüntüler ortaya çıkmasın. İnşallah 2026'da biz yine oraya bir izin istediğimizde dün verilen izin bize de verilir. Bunu böyle ifade edelim. Yoksa 'Bize vermediler, onlara da vermesinler' şeklinde biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız, ne partisiyiz."

'HERKESİN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR SURİYE ANAYASASINA İHTİYAÇ VAR'

Suriye'de Şam yönetimiyle YPG arasındaki 10 Mart mutabakatında sürenin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise CHP lideri Özel, "Oradaki Arap Alevi kardeşlerimize, Nusayri kardeşlerimize yapılan saldırıları defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Dürzilere saldırı oluyorsa, onu da kınıyoruz. Araplar, Kürtler, Türkler barış içinde yaşamalılar. Bunun için bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var. Herkesin temsil edildiği bir Suriye anayasasına ihtiyaç var. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için diplomasiye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekli diye değerlendiriyoruz. Bu konuda Türkiye zaman zaman MİT Başkanının bu konuda aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat teşkilatının hem de hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz; buradan bize de orada bir görev düşerse, sözümüzü söylediğimizde hem dünyada, Avrupa'da, hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa, biz de katkı yapmaya açığız. Yeter ki Suriye'de barış olsun" dedi.

'SURİYE'DE DE TÜRKİYE'DE BARIŞ BEKLİYORUZ'

Sınırın iki tarafında da Kürtlerin yaşadığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Oradaki sorunun çözülmesi demek, sınırın iki tarafının, kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye'nin barış içerisinde olması ve Türkiye'nin barış içerisinde olması; Suriye'ye huzur getirir, Türkiye'ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur. Şu anda yüzde 20'si halloldu, yüzde 80'i duruyor. Suriye'ye de Türkiye'ye de 2026'da barış diliyoruz ve artık savaşlarla, istikrarsızlıkla değil; barış ve kalkınma ile anılmak istiyoruz. Bu ülkenin de Suriye'nin de Kürt'ünün de Türk'ünün de yaşayan Araplarının da Türkmenlerinin de Alevilerinin de Sünnilerinin de esas sorunu; sömürülme sorunudur, açlık sorunudur, yokluk sorunudur. Bunların aşılması için de Suriye'ye de Türkiye'ye de barış bekliyoruz: "

'2026 YILI GEÇİM YILI OLMAYACAKSA, SEÇİM YILI OLUR'

"2027 yılında erken seçim olur mu?" sorusuna ise Özel, şöyle cevap verdi:

"Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5- 2 sene daha beklensin. 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa, seçim yılı olur. Bu noktada asgari ücret, sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Tarihte ilk kez işçiler masada olmadan ve tarihte ilk kez açlık sınırının altında ilan edildi. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken, asgari ücret bunun 4 bin lira- 3 bin lira altında ilan edilmiş durumdadır. Alındığında daha da altında kalacaktır. Bu katlanılabilir bir durum değildir. CHP olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı, ardından kapalı grup toplantımızı, salı günü açık grup toplantımızı, çarşamba günü yine mitingimizi yapıp, perşembe günü parti meclisimizi, cuma günü Doğu- Güneydoğu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerini, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak, gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, nasıl mücadele ediyoruz, 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız bunları planlayacağız. Ardından da bir yandan planlamayla, bir yandan mitingimizi, grup toplantımızı aksatmadan iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız, başlayacağımız, bu toplantılarla değerlendirmeleri yapacağımız hem istişarenin hem de ardından bir koordinasyonun, eşgüdümün sağlanacağı, partinin bütün yetkili organlarının, grubundan parti meclisine, il başkanlarından, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'ne kadar yoğun bir toplantı, planlama ve harekete geçmeye haftaya başlıyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galata Köprüsü, İnsan Hakları, Dış Politika, Özgür Özel, Orta Doğu, Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
Maduro, ABD ile diyaloğa açık Maduro, ABD ile diyaloğa açık
Cem Yılmaz’ın “38 yaş“ esprisi tepki çekti, İrem Derici’den destek gecikmedi Cem Yılmaz'ın "38 yaş" esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
Kara yollarındaki 58 bin 246 adet trafik levhası kaldırıldı Kara yollarındaki 58 bin 246 adet trafik levhası kaldırıldı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi 12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

10:00
“Mümkün değil“ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
"Mümkün değil" denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:02:19. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.