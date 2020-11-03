Son dakika... İslam alemi Viyana'daki terör saldırısına karşı tek ses oldu - Son Dakika

İslam dünyasından çok sayıda ülke ve kurum Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çoğu ağır 14 kişinin yaralandığı terör saldırılarına ilişkin mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu terör saldırısını kınadıklarını belirterek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına başsağlığı diledi.

Arap ülkelerinden tepki ve kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yayınladığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, şiddetin tüm formlarını reddettiklerini kaydetti.

Avusturya hükümeti, halkı ve saldırının kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileyen Abbas, açıklamasında, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün şiddet ve terörün, şahıslar, örgütler veya devlet kaynaklı her türlü formuna karşı olduğunu çünkü Filistin halkının da işgal, baskı ve teröre maruz kaldığını aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısını şiddetle kınadığını kaydederek, "şiddet ve aşırılığın tüm formlarını reddettiklerini ve teröre karşı koymak için uluslarası çabaları yoğunlaştırma ve güçleri birleştirme gerekliliğini" vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Avusturya hükümetinin güvenliği sağlamak, aşırılık eğilimleri, terör eylemleri ve şiddeti önlemek için alacağı tedbirleri desteklediğini" duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada, terör saldırısını reddettiklerini belirterek, Amman yönetiminin "tüm terör, şiddet biçimlerini, nefret söylemini, kara düşünceleri medeniyet veya dinle ilişkili olmayan bu canavarı kınadığını" vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, terör ve şiddetin tüm formları kınadığına açıklamasında işaret ederek, Viyana'daki saldırının kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifa dileklerini gönderdi.

Pakistan, Bosna Hersek ve IKBY de kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da gerçekleştirilen "çirkin" terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulunulurken, Pakistan'ın terörün her türlüsüne karşı olduğu vurgulandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Viyana'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade ederek, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, mesajında, insan canı, özgürlük ve medeniyete yapılan saldırıların kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, "Terörle ve kötü ideolojilerle mücadele bizlerin süregelen sorumluluğudur." sözlerine yer verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Viyana'daki terör saldırısını kınayarak, Avusturya halkına başsağlığı diledi.

Barzani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da sivillere yönelik dün geceki terör saldırısını kınıyorum. Avusturya halkı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Viyana ve Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin yayınladığı mesajında, "Avusturya ve Afganistan halklarına korkunç saldırılar nedeniyle taziyelerimi iletiyorum... Terör küresel bir tehdit, bu hain saldırılara karşı beraber durmalıyız." ifadelerini kullandı.

- İslam İşbirliği Teşkilatı, KİK ve Ezher de tepki gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği yayınladığı mesajda, saldırıları kınayarak, Avusturya hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini paylaştı.

İİT, nedeni ve amacı ne olursa olsun aşırılık, radikallik ve terörün tüm formlarına karşı itirazını vurguladı.

Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf yayınladığı mesajında, Avusturya'daki terör saldırısını kınayarak, Avusturya hükümeti ve halkına taziye dileklerini gönderdi.

Mısır'daki el-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, Viyana'daki saldırıları kınadığını belirterek, "Bir canı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın hayat hakkı tüm kaide ve haklardan üstündür." ifadeleri yer aldı.