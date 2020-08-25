- Pakistanlı hayırseverler Telabyad'da okul onardı - Son Dakika

- Pakistanlı hayırseverler Telabyad'da okul onardı

- Pakistanlı hayırseverler Telabyad'ta okul onardı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Barış Pınarı bölgesindeki insanlara destek olmaları için uluslararası yardım kuruluşlarına yaptığı çağrının ardından Şanlıurfa'ya heyet gönderen Pakistan Beytüsselam İnsani Yardım Derneği'nin Telabyad'da onarım...

- Pakistanlı hayırseverler Telabyad'ta okul onardı

TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Barış Pınarı bölgesindeki insanlara destek olmaları için uluslararası yardım kuruluşlarına yaptığı çağrının ardından Şanlıurfa'ya heyet gönderen Pakistan Beytüsselam İnsani Yardım Derneği'nin Telabyad'da onarım ve tefrişat işleri gerçekleştirilen Şeyh Ahmet Yasin İlkokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretim hizmetine sunuldu.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalan ve hiçbir yatırımın yapılmadığı Telabyad'da harap halde bulunan Şeyh Ahmet Yasin İlkokulu, Beytüsselam İnsani Yardım Derneği'nin üstlendiği onarım ve tefrişat işlerinden sonra eğitim öğretimin hizmetine hazır hale geldi.

Beytüsselam İnsani Yardım Derneği'nin yaklaşık 1.5 milyon TL harcayarak baştan sona yenilediği okulun açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, Beytüsselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar ile beraberindeki heyet katıldı.

"Pakistan'dan gelen destek çok anlamlı"

Törende konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Pakistan'dan gelinerek Telabyad'da yaşayan din kardeşlerine yapılan desteğin maddi boyutundan öte anlamlar taşıdığını ifade ederek Beytüselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar'a, beraberindeki heyet üyelerine ve Pakistanlı hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Erin, Suriye'de bir insanlık ayıbının, insanları insanlığından utandıracak zulüm ve dramların yaşandığını, bu zulüm ve haksızlığı sadece batılıların değil, birçok İslam ülkesinin de seyrettiğini ifade etti.

Suriye'de masum bebeklerin katledildiği, kadınların, çocukların öldürüldüğü büyük bir insanlık ayıbının yaşandığını, 1 milyondan fazla insanın canına kıyıldığını hatırlatan Vali Erin, 7-8 milyon insanın evinden, yurdundan edildiği bir acı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zor durumda olan Suriyelilere hiç ayrım yapmadan kapılarını ve gönüllerini açtığını hatırlatan Vali Erin, Türkiye'nin 3 buçuk milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiğini, 500 bininin de Şanlıurfa'da olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yeryüzündeki tüm mazlum ve Müslüman kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini dile getiren Vali Erin, "Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizi misafir etmeye devam ederken, Suriye'de zor durumda olan kardeşlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'yi karıştıran ülkelerin tüm itirazına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın batısında da doğusunda da emperyalist devletlerin iş birliği yaptığı, eğittiği, donattığı, Suriye halkına zulmeden, Türkiye'ye karşı da emelleri olan terör örgütlerini kesinlikle sınırlarının dibinde barındırmayacağını, mazlum Suriye halkını da bu zalimlerin insafına terk etmeyeceğini söyledi ve söylemekle kalmadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatını gerçekleştirmek suretiyle sınırlarımız boyunca yuvalanan terör örgütü odaklarını buralardan uzaklaştırdı" şeklinde konuştu.

"Bizim Suriye toprağında zerre kadar gözümüz ve emelimiz yoktur" diyen Vali Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn'daki kardeşlerinin yardımına koştuğunu, bölgeyi hızla imar etmenin yanında insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ettiğini belirtti.

Bölge insanını kardeşleri olarak kabul ettiklerini, yapılan tüm destek ve hizmetleri sırf Allah rızası için seve seve yerine getirdiklerini kaydeden Vali Erin, "Tek amacımız, bu toprakların yabancılardan ve teröristlerden temizlenmesi, bu bölgenin istikrara kavuşması, Suriye halkının kendi kendini yönetmesine doğru gidecek yolu açmaktır. Barış Pınarı bölgesi Resulayn ve Telabyad'da da yaptığımız, yerel yönetim birimleri, nüfus, belediyecilik, tapu, sağlık gibi hizmetleri yürütecek müesseseleri oluşturmak, onlara rehberlik ederek ayakta durabilecek kapasiteye ulaşmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Bu anlamda diğer ülkelerde yaşayan Müslümanların buradaki kardeşlerinin yanında olmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Vali Erin, Beytüsselam Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek yapılan katkının çok anlamlı olduğunu vurguladı. "Pakistan'dan çıkıp Telabyad'daki bir okulu onarmak her babayiğidin harcı değildir" diyen Vali Erin, destek ve katkılarından dolayı Pakistanlı hayırseverlere şükranlarını sundu.

"Türkiye'nin çok güzel işler yaptığına şahit oluyoruz"

Törende konuşan Beytüsselam Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk milletinin Suriyeli kardeşlerinin yanında yer almasının çok büyük memnuniyet verici bir hadise olduğunu belirterek Pakistanlı hayırseverlerin desteklerinin Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmasında verdiği destek ve katkılardan dolayı Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.

İnsanlığı ihya etmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini kaydeden Mevlana Abdülsettar, yaptıkları işin hayırdan ziyade bir zorunluluk olduğunu ve bu hizmete ellerinden geldiğince devam etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin yaptığı işin, tüm İslam ümmetinin bir araya gelmesini sağladığını dile getiren Mevlana Abdülsettar, "Bizler, Müslümanlar olarak bir binanın tuğlaları gibiyiz. Bir araya gelirsek değerlerimizi muhafaza edebiliriz. Biz ne zaman buraya gelsek Türkiye'nin çok güzel işler yaptığına şahit oluyoruz ve Pakistan'a döndüğümüzde ne gibi güzel işler yapabiliriz diye kendimizi sorguluyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah İslam alemi birlik ve beraberlik içinde olur diye dua ediyoruz" dedi.

270 bin öğrenci eğitim hayatına geri döndü

Uzun yıllar terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ YPG'nin işgali altında karanlık günler yaşadıklarını ve Türkiye ile Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile huzur bulduklarını kaydeden Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, şu anda 270 bin öğrencinin eğitim öğretim hayatına döndüğünü, bin 300 öğretmenin ataması yapılarak eğitim öğretim hayatının yeniden inşa edildiğini aktardı.

Destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Hamdo desteklerin bölgedeki tüm sektörlere verildiğinin altını çizerek eğitim öğretim alanında katkı ve desteklerinden dolayı Pakistan'dan gelen Beytüsselam Derneği mensuplarına ve Pakistanlı hayırseverlere teşekkür etti.

700 öğrenci kapasitesi var

Konuşmaların ardından Pakistan Beytüsselam İnsani Yardım Derneği'nin onarım ve tefrişat işlerini tamamladığı Telabyad Şeyh Ahmet Yasin İlkokulunun açılış kurdelesi, Vali Erin ve beraberindekiler tarafından kesildikten sonra temsili olarak ilk ders zili çaldı.

Daha önce 350 öğrenci kapasiteye sahip okulun yapılan tadilattan sonra 700 öğrenciye yetecek hale getirildiği, kütüphane, çok amaçlı salon ve spor alanlarına kavuştuğu öğrenildi.

Açılış töreninin ardından okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, Telabyad Mahalli Meclisini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

- Pakistanlı hayırseverler Telabyad'da okul onardı

Barış Pınarı Harekatı, Pakistan, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Pakistanlı hayırseverler Telabyad'da okul onardı - Son Dakika

Son Dakika

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı         
16:28
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı         
16:22
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı         
15:51
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor         
11:22
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır         
10:24
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı         
09:36
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya         
08:17
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı         
07:41
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 03:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Pakistanlı hayırseverler Telabyad'da okul onardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei