Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısına ev sahipliği yaptı.

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısına ev sahipliği yaptı.

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Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni Haziran ayı toplantısı, Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında yapılan toplantıya encümen üyeleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu katıldı.


Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, "Korona virüs nedeniyle olağanüstü zamanlar yaşadık. Bu zor zamanlarda ülkemize, milletimize faydası olan başta doktor ve sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinin kahramanlarından biri de belediyelerimizdir. Birliğimize üye belediyelerimiz bu süreçte eş zamanlı olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak sıkıntılı zamanlarda yanlarında oldular. Aynı anda birden fazla alanda mücadele verildi. Ben belediyelerin bu zorlu sınavı başarıyla geçtiğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm belediyelerimizin başkanlarından sokaklarını süpüren işçilerine kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni normal hayata geçiş sürecinde de belediyeler olarak gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Birlik üyesi belediyelerimiz arasında bu süreçte yaşanan yardımlaşma da çok önemliydi. Bugünkü toplantımıza ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, ortaya koyduğu çalışmalar ve performansın yanında yönetime getirdiği derinlikli bakış açısı ile hem Denizli'nin hem de bizlerin takdirini kazandı. Sayın başkanımız çalışmalarına aynı şekilde devam edecektir. Kendisinin başarılarının devam etmesini dilerken ev sahipliği için ayrıca teşekkür ederim" dedi.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni haziran ayı toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, "Öncelikle bu kararın alınmasına katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Akdeniz Belediyeler Birliği bölgenin en güçlü birlikleri arasında yer almakta. Böylesine önemli bir birlikte üye olarak yer almak, encümende görev yapmak çok güzel bir duygu. Haziran ayı encümen toplantımızda alınacak olan kararların hayırlı olmasını dilerim. Katıldığınız için tüm başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Öte yandan Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Encümen üyeleri, Antalya ve Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Oda başkanları ile birlikte Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ni ziyaret ettiler. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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