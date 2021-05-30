Üye Girişi
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR - Son Dakika

PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR

30.05.2021 11:46

? Pandemiden sonra tatil alışkanlıkları ve tercihlerinin büyük oranda değiştiği gözlendi.

? Pandemiden sonra tatil alışkanlıkları ve tercihlerinin büyük oranda değiştiği gözlendi. Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Bayram Soylu koordinatörlüğünde araştırma şirketi Areda Survey tarafından gerçekleştirilen 'Tatil Alışkanlıkları' adlı araştırmaya göre bu yıl tatil yapmak istemeyenlerin oranı yüzde 53,2 iken, tatil planı yapanların oranı yüzde 25,2, pandeminin gidişatına göre karar vereceklerin oranı 21,6 olarak kaydedildi.

Tüm dünyanın etkisi altına aldığı koronavirüs pandemisi, kişilerin, turizm işletmelerinin tatil alışkanlarını ve tercihlerini büyük ölçüde değiştirdi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kişi yılın daha başında tatil beldelerindeki otellere rezervasyonlarını yaptırırken, artık daha temkinli yaklaşıyor. Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Bayram Soylu koordinatörlüğünde Araştırma Şirketi Areda Survey'in yaptığı 'Tatil Alışkanlıkları' isimli araştırmada kişilerin yüzde 53,2'sinin'ünün bu yıl tatil yapmayı düşünmediği, yüzde 25,2'sinin ise tatil planı yaptığı, 21,6'sının pandeminin gidişatına göre karar verecekleri belirlendi. Tatil yapacak olanların, ağustos temmuz ayında ve Ege ve Akdeniz bölgesinde nüfus yoğunluğunun az olduğu beldelere gitmeyi planladığı, ancak yüzde 37,3'ünün otelleri tercih etmesi dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 24,3'ü tatil köylerine, yüzde 20,4'ü kiralık ev veya villalara, yüzde 19,5'i pansiyonlara ve yüzde 13,3'ünün ise pandemi döneminde ilgi gören bungalov ve kamp alanlarına yöneldiği de anket sonuçlarında yer aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Uluslarası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ve Birun Kümbet Dağ Evi Operasyon Sorumlusu Orhan Kılınç da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

TURİZMDE 3 KONUDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER OLDUTATİLDE ÖNCELİĞİMİZ YAZ AYLARI, SAKİNLİK VE HİJYEN

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, pandemi sonrası tekrar başlayan turizmde üç konuda özellikle çok radikal değişiklikler görüldüğünü söyledi. Bu değişimler hakkında bilgi veren Recep Yavuz, pandemi koşullarındaki bu üç ana değişimin önümüzdeki yıllara damga vuracak gibi gözüktüğünü açıkladı. Bu değişimlerden ilkinin tatilin zamanı ve zamanlaması olduğunu belirten Yavuz, 'Burada öne çıkan daha çok yaz ayları ve sonbaharın tercih edildiği, ilkbahar ve kış aylarının daha az tercih edildiği hem ülkemizde hem de yurtdışında yapılan anketlerde daha ön plana çıkıyor. İnsanlar hala kafalarında korona endişesiyle gezdikleri için yaz aylarında bu endişenin daha az olduğundan yola çıkıyorlar. İkincisi de tatilin tarzı. Nasıl bir tatil, nasıl bir yer konuları öne çıkıyor. Burada da tercih ettikleri konu aslında yine pandemiyle ilgili. Daha sakin yerler, güneşi bol ve ferah yerler. Hijyen koşullarını gerçekleştiren yerler ön plana çıkıyor. Burada da sorular derinleştirildiğinde oteller ve tatil köylerinin güvenilir olduğu, ondan sonra da kişisel kampinglerin ve küçük kapasiteli konaklamaların ön plana çıktığı görülüyor' diye konuştu.

Üçüncüsünün ise tatil veya seyahatin şekli olduğunu kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Korona sonrasında insanlar gidebildiği yerlere uçakla değil de kendi araçlarıyla, ikinci alternatif otobüslerle gitmeyi tercih ediyor. Bu yurtdışında da biraz öyle, eskiden 2.5-3 saat uçuşla gidebildiği yerlere şimdi kendi arabasıyla gitmeyi tercih ediyor. Bu üç ana değişime ilave olarak bir de fiyat gündemde. İnsanların bir kısmı pandemi sürecinde para kazanamadığı, bir geliri olmadığı için bütçesine göre yer ararken, bazıları da bu dönemde harcamadıkları ve ekonomik durumları daha iyi olduğu için daha iyi yerleri tercih edebiliyorlar.'

'AŞILAMANIN ARTMASIYLA SÜREÇ ESKİ HALİNE DÖNEBİLİR'

Araştırma sonuçlarının ardından turizm sektöründeki işletmelerin ve vatandaşların yaşadığı değişimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, 'Turizmle ilgili faaliyetlere baktığımızda daha fazla aşılama ile sürecin eski haline dönebileceğinin altı çiziliyor. Özellikle büyük otellerin bu bağlamda çeşitli faaliyetleri ve indirimleri mevcut. Fakat tatilciler için hala, özellikle izolasyonu sağlayabilecek olan daha az nüfuslu olan tatil beldelerini ve yörelerini tercih etmek oluyor. İkinci etapta ise fiyatlar geliyor. Burada hem artan maliyetlerin etkisiyle fiyatlardaki artış hem de ulaşım tercihlerinde yaşanan değişimler, ki tatil planı yapanlar daha çok kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih ediyorlar, otobüs ve uçak gibi araçların daha arka planda kaldığını görüyoruz. Bu da özellikle yarı turist dediğimiz anlayışı ön plana çıkarıyor. Uzun süreli kontratlar dahilinde, daha uzun konaklamaların da olabileceğiyle ilgili bir durum söz konusu' dedi.

'PANDEMİDE BUNGALOV TİPİ KONAKLAMA ÖN PLANDA'

Birun Kümbet Dağ Evi Operasyon Sorumlusu Orhan Kılınç, 'Pandemide daha çok izole konaklamanın tercih edildiğini biliyoruz. Bu sebeple de kış aylarında yüzde 80 oranında bir rezervasyon artışıyla bungalov evler daha ön plana çıktı. Bunun sonucunda da 7 adet bungalov ev yaptık ve konaklamaya açtık. Bu yaz hizmete sunacağız. Yaz ayları içerisinde de yüzde 90'lık bir artış bekliyoruz. Bu bağlamda da yeni bungalov evlerin bulunduğu konaklama alanlarının projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladık' diyerek izole ve bungalov tipi konaklamaların ön planda olduğuna dikkat çekti.

VATANDAŞ NE PLANLIYOR?

Pandemi nedeniyle bu yıl tatil planı olmadığını söyleyen Serap Şenel, 'Daha önce tatil için Antalya'ya, Muğla'ya gidiyorduk. Otobüs ve uçağı tercih ediyorduk. Bu yıl pandemi nedeniyle tatil yapmayı düşünmüyoruz. Yeterince hastalıkla mücadele ettik. O yüzden ailece tatile gitmeyi düşünmüyoruz' dedi.

Her yıl tatil planı yaptığını ve oteli tercih ettiğini dile getiren Ebubekir Altın, 'Bu yıl tatil için Antalya'ya arkadaşımın evine gideceğiz. Misafiri olacağız. Pandemi öncesinde Bodrum, Fethiye, Didim, Antalya'da otel rezervasyonu yaptırıyordum, uçakla gidiyordum. Pandemi ve sonrasında otelleri değil, evi tercih ettik daha güvenilir olur diye' ifadelerini kullandı.

Hayriye Tabakoğlu, pandemi kurallarına uygun bir otelde rezervasyon yaptıracaklarını söyleyerek, 'Bu sene tatil yapmayı düşünüyoruz. Geçen sene Bodrum'a gitmiştik, uçağı tercih etmiştik. Bu yıl da öyle olacak gibi. Başka bir 5 yıldızlı otel düşünüyoruz' diye konuştu.

Faruk Yıldız ise, 'Bu yıl İzmir'de bir tatil köyünde tatil yapmayı planlıyorum. Şirince, Çeşme, Alaçatı gibi tatil beldelerini de tercih edebilirim. Antalya, Bodrum gibi kalabalık yerlerden ziyade, daha az insanın olduğu yerler diyebiliriz. Bilinçli insanların da bunu yapmasını tercih ederim. Ama o taraflara mutlaka bir saldırı olacaktır' ifadeleri kullandı.

PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR
PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR

Recep Yavuz, Antalya, Pandemi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti         
09:36
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 13:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PANDEMİ TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ, VATANDAŞLARIN YARISI TATİL PLANLAMIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement