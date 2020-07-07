Pandemi yeni müşteri sayısını ve satışlarını artırdı - Son Dakika

Pandemi yeni müşteri sayısını ve satışlarını artırdı

Koronavirüs pandemisi sonrası online ticaret artarken Boyner'in internet mağazasında bu yılın ilk yarısında yüzde 40'ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleştirdi ve müşteri trafiğini de yüzde 50 oranında artırdı.

Koronavirüs pandemisi sonrası online ticaret artarken Boyner'in internet mağazasında  bu yılın ilk yarısında yüzde 40'ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleştirdi ve müşteri trafiğini de yüzde 50 oranında artırdı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 88 satış büyümesi gerçekleştiren markanın internet mağazasında ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkeklerden oluştu. İlk 6 ayda en çok alışveriş yapılan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır oldu. En çok ilgi gören ürün grupları spor ayakkabı, sneaker, tişört ve mont olurken pandemi döneminin ihtiyaçlarına uygun olarak cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra da ilgi gören kategoriler arasında yer aldı. Kullanıcıların online alışveriş trafiği akşam 20: 00 ile 23: 00, gündüz ise 13: 00 ile 17: 00 saatleri arasında yoğunlaştı.

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Perakende sektöründe dijital dönüşümle birlikte online alışveriş alışkanlığı hızla yaygınlaşırken, 2020'nin 2. çeyreğine damgasını vuran COVID-19 salgını bu büyümeye ivme kazandırdı. Kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerinde sunduğu seçeneklerle e-ticaret ekosistemini büyüten markalar arasında yer alan boyner.com.tr de bu dönemde yoğun ilgi gördü.

"YILIN İLK YARISINDA E-TİCARETİN BOYNER OPERASYONU İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 25'E ULAŞTI"

Boyner.com.tr'nin yılın ilk 6 ayındaki e-ticaret performansını değerlendiren Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan şunları söyledi: "Boyner olarak e-ticaret pazarında büyürken müşterilerimizi mutlu etmeyi, onlara hem online hem de offline tüm kanallarımızda en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, insan kaynağından, teknoloji ve lojistiğe kadar işimizin her alanına yatırım yapıyoruz. Yılın ilk 6 ayında e-ticaret operasyonumuz Boyner'in genel operasyonunun içinde yüzde 25 gibi bir paya ulaştı. Bunda pandemi nedeniyle mağazalarımızın bir dönem kapalı kalmasının da etkisi var. Bu dönemde lojistik ve kargo hizmetlerinde yaşadığımız zorluğa rağmen bir yılda alacağımız yolu üç ayda aldık. Büyüme ivmesinin bu şekilde devam edeceğini ve bu oranın 1 yıl içerisinde yüzde 40'lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde yüzde 40 oranında yeni müşterimiz oldu. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek. Hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve akılda kalıcı deneyimleri tasarlamaya odaklanarak, e-ticaret pazarına liderlik yapmaya hazırlanıyoruz."

YÜZDE 40 YENİ MÜŞTERİ KAYDI GERÇEKLEŞTİ, CİROSU İLK 6 AYDA YÜZDE 88 BÜYÜDÜ

Online alışveriş sektörü, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 2020'nin ilk 6 ayında farklı bir nitelik kazandı. Sağlığı korumak için vatandaşların evlerinde kaldığı dönemde e-ticaret sitelerine nadir olarak başvuran tüketiciler dahi online alışverişin olanaklarından faydalanmaya başladı. Boyner.com.tr'de, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 40'ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleşirken müşteri trafiği de yüzde 50 oranında arttı. Kullanıcıların yoğun talebiyle işlem hacmi büyüdüğü, yılın ilk 6 ayında yüzde 88 satış büyümesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu dönemde Boyner'in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77'i uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti.

EN ÇOK İLGİ GÖREN ÜRÜNLER; SPOR AYAKKABI, SNEAKER, TİŞÖRT VE MONT OLDU

Son yıllarda tüketiciler arasında yaygınlaşan rahat giyim trendi ile yükselişe geçen spor giyim kategorisi, 2020 yılının ilk yarısının da yıldızı oldu. Boyner'in internet mağazasında en popüler ürün grupları spor ayakkabı, sneaker ve tişört olurken, yılın ilk aylarındaki soğuk havaların etkisiyle mont seçenekleri de yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra pandemi dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak, cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra ürünleri de ilgi gören ürünler olarak öne çıktı. Boyner'in pandemi dönemine özel olarak satışa sunduğu kolonya, dezenfektan, siperlikli şapka gibi koruyucu ürünler de talep gören diğer seçenekler arasında yer aldı.

81 İL ARASINDA ONLİNE ALIŞVERİŞ ŞAMPİYONU İSTANBUL OLDU

Türkiye'nin her bölgesindeki kullanıcılara hizmet verdiği belirtilen boyner.com.tr'de özellikle bazı illerin performansı dikkat çekti. 2020 yılının ilk 6 ayında en çok online alışveriş yapan illerin başında İstanbul geldi. Online alışveriş şampiyonu İstanbul'u sırasıyla; Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır illeri takip etti.

YEMEK SONRASI ONLİNE ALIŞVERİŞ KEYFİ

Boyner.com.tr'nin verilerine göre kullanıcıların online alışveriş trafiğinin günün belli saatlerinde yoğunlaştığı fark edildi. Kullanıcılar online siparişlerini en çok, yemek saatleri sonrasında kalan akşam 20: 00 ile 23: 00 ve gündüz 13: 00 ile 17: 00 saatleri arasında verdi.

EN ÇOK KADINLAR ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPTI

Yılın ilk 6 ayında kadın kategorisi, yoğun ilgi görürken buna bağlı olarak boyner.com.tr'yi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkeklerden oluştu.


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi yeni müşteri sayısını ve satışlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi
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