Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş - Son Dakika
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

30.11.2025 10:16  Güncelleme: 11:36
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Baba Minguzzi görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.

PAPA'DAN DUA ETMESİNİ RİCA ETTİ

Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

HAYATININ EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞTİ

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

