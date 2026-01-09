Paşinyan'ın Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paşinyan'ın Sosyal Medya Başarısı

09.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Instagram'da ilgi çekici paylaşımlarla takipçi kazanıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyayı kullanma biçimiyle birçok liderden ayrılırken, paylaşımları geniş kitlelerden yoğun ilgi görüyor.

Paşinyan, özellikle ABD merkezli Instagram platformundaki paylaşımlarıyla çok sayıda kullanıcının dikkatini çekiyor.

Instagram'da yaklaşık 670 bin takipçisi olan Paşinyan, artık gelenek haline gelen sabah paylaşımlarıyla takipçileriyle güne başlıyor.

Paşinyan, sabah paylaşımlarında farklı dillerden seçtiği müzikleri dinlerken videonun sonunda kamerasına "kalp" işareti yapıp "sizi seviyorum" mesajı veriyor. Bazen de kalpten sonra küçük dans figürleri sergiliyor.

Günlük yaşamına dair pek çok anı takipçileriyle paylaşan Paşinyan, zaman zaman eğlenmek için gittiği mekanlarda sergilediği bateri veya piyano performanslarını ya da kalabalık gruplarla yaptığı dansları da sosyal medya hesabından yayımlıyor.

Paşinyan'ın en sık yaptığı paylaşımlardan biri de farklı kentlerde bisiklet sürerken çevresini takipçilerine göstermesi. Hem ülkesinin başkenti Erivan'da hem de yurt dışı temasları sırasında bisikletle içerik üreten Paşinyan, bu anları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor.

Resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Tiflis, Roma, Paris, Berlin ve Moskova gibi başkentlerde de bisikletle sokağa çıkan Ermenistan Başbakanı, sürüş deneyimini ve yaptığı yorumları sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Paşinyan'ın paylaşımlardaki kombinleri de dikkati çekiyor. Son zamanlarda çalışma ziyaretleri sırasında dahi bazen fötr şapka takan ve kot pantolon giyen Paşinyan'ın gönderileri yüzlerce yorum alıyor.

Son paylaşımında takipçilerine "iyi akşamlar" dileyen Paşinyan, ünlü müzik grubu Pink Floyd'un plağını göstererek kalp işareti yaptı.

Nikol Paşinyan, bunların yanında sayfasında resmi temaslarına ve konuşmalarına da yer veriyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ermenistan, Instagram, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'ın Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:26:08. #7.11#
SON DAKİKA: Paşinyan'ın Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.