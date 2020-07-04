Patlamada hayatını kaybeden 2 işçi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Patlamada hayatını kaybeden 2 işçi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar, Akyazı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuklarına uğurlandı. Tepeçınar ve Çelik'in cenazeleri yapılan otopsi incelemelerinin ardından yaşadıkları Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Ailelerine teslim edilen Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları daha sonra cenaze töreni için Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Sakarya Milletvekili kenen Sofuoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tepeçınar ve Çelik'in aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

Cenaze namazı öncesi Tepeçınar ve Çelik için helallik istendi. Daha sonra öğlen namazına müteakiben Tepeçınar ve Çelik'in cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Erbaş, Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik için helallik istedi. Helallik istenilmesinin ardından işçilerin cenaze namazları ayrı ayrı kılındı.

Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar

Kılınan cenaze namazlarının ardından evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tepeçınar ve evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Çelik'in cenazeleri toprağa verilmek üzere ilçede bulunan aile kabristanlıklarına gönderildi.

"Acımız Büyük

Cenaze namazı sonrasında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, patlamaya neden olan ihmallerin araştırılması gerektiğini belirterek, "Öncelikle acımız büyük. Ben Sakarya Hendek'e Akyazı'ya bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu patlamada hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2'sini şimdi buradan uğurladık. Geride kalanlara Allah 3 vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Ümidimiz ve temennimiz ya fabrikada değillerdir ya da sağ bir şekilde ulaşmayı Rabbim nasip etsin. 100'den fazla yaralımız vardı ve bunların büyük çoğu taburcu edildi. Bunların 20-22'si, tedavi görüyor. Tedavileri süren yarlılarımıza da Rabbimizden acil şifa diliyorum" dedi.

Daha önceki patlamalardan yaralanmadan kurtuldu

Öte yandan, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Havva Çelik'in fabrikada 9 yıldır çalıştığı ve daha önce fabrikada yaşanan patlamalarda yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördüğü ve yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiği belirtildi.