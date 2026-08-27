Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu - Son Dakika
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Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu
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Çin’in Hangzhou kentinde iş hedeflerini tutturamayan genç bir kadın, yöneticisinin verdiği 200 squatlık cezanın ardından yürümekte zorlanacak hale geldi. Bacaklarında şiddetli ağrı ve şişlik oluşan kadın, birkaç gün sonra hastaneye başvurduğunda rabdomiyoliz teşhisi aldı.

Çin’in Hangzhou kentinde bir çalışanın iş hedeflerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 200 squat yapmaya zorlandığı ve bunun ardından ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı bildirildi. 20’li yaşlarındaki kadın çalışan, cezanın ardından yürümekte zorlanırken hastanede rabdomiyoliz tanısı aldı. Olay, iş yerindeki uygulamaya yönelik tepkilere neden oldu.

HEDEFİ TUTTURAMADI, CEZA VERİLDİ 

Güney Çin Sabah Postası'nın aktardığı bilgilere göre Yang soyadlı çalışan, haziran ayında Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentindeki bir kredi danışmanlığı şirketinde işe başladı.

Telefon satışında çalışan Yang'ın yöneticisi, ekipten günlük belirli satış hedeflerini yerine getirmelerini istedi. Hedeflerin tamamlanamaması durumunda ise çalışanlara para cezası veya fiziksel egzersiz yaptırılması seçenekleri sunuldu.

200 SQUAT YAPTI, YÜRÜMEKTE ZORLANDI 

Yang, hedeflerini tamamlayamadığı gün kendisine uygulanan ceza kapsamında 200 squat yapmayı tercih etti. Çalışanın, işini kaybetmemek ve para cezası ödememek için bu seçeneği kabul ettiği belirtildi.

Squatları ofis binasının farklı bölümlerinde parça parça yapan Yang, yaptığı egzersizleri yöneticisine kanıtlamak amacıyla videoya da aldı.

Cezanın ardından bacaklarında şiddetli ağrı oluşan genç kadın yürümekte güçlük çekti. Daha sonra hastaneye başvuran Yang'a, kas dokusunun hızla parçalanmasıyla ortaya çıkabilen rabdomiyoliz tanısı konuldu.

“YAPTIRIMIN YASAL OLMADIĞINI BİLİYORUM" 

Olayın ardından çalışan ile yönetici arasında tazminat konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi. Çin basınında yer alan bilgilere göre yönetici, uygulamanın iş yerindeki hedef baskısının bir parçası olduğunu savunurken, bu tür bir cezanın ciddi sağlık sorununa yol açacağını öngörmediğini söyledi.

Yöneticinin ayrıca uygulamanın iş hukuku açısından sorunlu olduğunu bildiğini ifade ettiği aktarıldı.

ÇALIŞAN ŞİKAYETTE BULUNDU 

Yang'ın olayın ardından yerel iş denetim birimine başvurduğu ve kurumun konuyu araştıracağını bildirdiği aktarıldı. Çalışanın tedavi ve diğer masrafları için tazminat talebinde bulunduğu, ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi.

Olay, iş yerlerinde performans baskısının çalışanlara yönelik fiziksel cezaya dönüştürülmesi nedeniyle Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

RABDOMİYOLİZ NEDİR? 

Rabdomiyoliz, iskelet kası dokusunun hızla parçalanması ve kas hücrelerinin içeriğindeki zararlı maddelerin kan dolaşımına karışması durumudur.

Rahatsızlık, deprem veya kaza gibi durumlarda kasların uzun süre baskı altında kalması gibi ağır travma ve ezilmeler, vücut kapasitesini aşan çok yoğun spor veya sıcak havalarda yapılan ağır aktiviteler, bazı reçeteli ilaçlar, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı bazı viral veya bakteriyel enfeksiyonlar ile genetik kas rahatsızlıkları sebebiyle  yaşanabiliyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hangzhou, Dünya, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Çin Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu - Son Dakika

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