Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Manisa'nın Gördes ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi ilk olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Türk bayraklarıyla donatılan babaevine getirildi.

"Helallik alınması" sırasında, şehidin annesi Gülşah Ergin, babası Erhan Ergin ile kız kardeşi Fatma Ergin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen baba Erhan Ergin, protokol üyeleri, komşuları ve yetkililerin taziyelerini kabul etti.

Gördes'te toprağa verildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Naaşın camiden ayrılması sırasında baba Erhan Ergin, askerlerin omuzunda taşınan oğlunun tabutuna elini koyarak bir süre yürüdü.

Cenaze aracının geçişi sırasında Ergin, oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Cenazeye katılanlar tekbir getirerek, mahalle mezarlığına kadar tabuta eşlik etti.

Şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehidin sosyal medya sayfasına 2013'te yazdığı "Bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım." şeklindeki paylaşımı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.