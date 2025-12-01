Pitbull Saldırısında İki Çocuk Yaralandı: Baba Öztürk, Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor - Son Dakika
Yaşam

Pitbull Saldırısında İki Çocuk Yaralandı: Baba Öztürk, Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor

01.12.2025 08:38
Ankara'da Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı ve yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, baba Adem Öztürk, köpeğin sahiplerinin cezalandırılmasını talep etti. Saldırının gerçekleştiği sırada köpeğin kapının önünde ağızlıksız ve tasmasız olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, köpeğin kapının önünde ağızlıksız ve tasmasız şekilde dururken saldırdığını belirten baba Adem Öztürk, "Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece çocuklarımın yüzüne bakamayacağım" dedi.

Olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Öztürk ailesi, akşam saatlerinde pazar alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndü. Baba Adem Öztürk, ailesini apartmanın önünde bıraktıktan sonra arabasını park etmek üzere uzaklaştı. Bu sırada çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan Anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, daire boşluğunda 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Anne Öztürk'ün yardım çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çocukların, yüz ve göğüs bölgesinden yaralandığı tespit edildi. Çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ'

Baba Adem Öztürk, ailesi ile birlikte pazar alışverişi yapmaya gittiğini ve eve dönünce ailesini kapının önünde bıraktığını söyledi. Arabasını park edip ailesinin yanına gideceğini belirten Öztürk, "Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum" dedi.

'KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER'

Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, "Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu

Kaynak: DHA

