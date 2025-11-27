Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları

Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları
27.11.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla 9'u tutuklu 10 sanığın yargılandığı kent uzlaşısı davasında tahliye kararları çıktı. Mahkeme, 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe'nin tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA 18 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Diğer tutuklu sanıklar Turabi Şen ve Elif Gül'ün bu hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Şubat 2026'ya erteledi. Sanıklardan Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat'ın ise bir önceki duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN NOT DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları ifade ediliyor.

Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK ile bağları olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada ele geçirilen dokümanda el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması-10 Ekim." ifadesinin bulunduğu metnin yer aldığı aktarılıyor.

"KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA BELEDİYELERE YERLEŞTİRİLDİLER"

Söz konusu yazının HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7-8 Ekim 2014'te Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sokak olaylarına ilişkin yazıldığının anlaşıldığı anlatılan iddianamede, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi sanık Elif Gül'ün, eşi Fethi Ahmet Gül ve kızı Dilan Gül ile terör örgütünün kırsal alanında 1-2 Kasım 2014'te çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırmalarda Elif Gül'ün eşiyle 29 Ekim 2014'te Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıkları, aynı yıl 2 Kasım'da ise giriş yaptıkları bilgisi verilerek, sanık Gül'ün, örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularından olan akrabası İshak Özçaktu'yla da 2012'de çekilen fotoğrafının ele geçirildiği kaydediliyor.

Sanıkların evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, HTS incelemeleri sonucu terör örgütüyle irtibatlı çok sayıda kişiyle iletişim kurduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri, çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade ediliyor.

"HDK VE UNSURLARINA ROL VERİLDİ"

İddianamede, sanıkların terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak şekilde hedefledikleri kaydedilerek, üyesi oldukları HDK'nın, terör örgütünün yasal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis, hiyerarşik olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olduğu anlatılıyor.

Benzeri oluşum Demokratik Toplum Kongresinin (DTK), Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararıyla terör örgütünün unsuru ve terör örgütü olarak kabul edildiği belirtilen iddianamede, KCK yürütme konseyi üyelerinin talimat ve telkinlerinde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak için hayata geçirilen "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında HDK ve unsurlarına rol verildiğine işaret ediliyor.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede sanıkların, terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri anlatılarak, "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir." ifadesine yer veriliyor.

Bu nedenlerle sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe, Nesimi Aday'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Ataşehir, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Tık’ uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti 'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Trafik boks ringine döndü Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Devasa boyutlarda Selin vurduğu ülkede kabus görüntüleri Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkede kabus görüntüleri
Mide bulandıran görüntüler İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi
Yunanistan’ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
Partizan’da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti
Robbie Keane, Fenerbahçe’ye methiyeler düzdü Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

18:35
Eren Mert’ten ’Galatasaray’a gidiyor’’ iddialarına cevap
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap
17:32
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan’ın koşulları iyileştirildi
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi
17:29
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik’e geldi
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi
17:21
Ayşe Tokyaz’ın katiline soğuk duş Avukatı davadan çekildi
Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi
16:55
4 ihtimal verdiler Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
16:41
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
16:18
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo’nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
15:52
Başkan açıkladı Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
15:40
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:09
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 18:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.