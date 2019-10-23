Son Dakika Haberleri: Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası
Son Dakika Spor Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

31 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, İran'ın Golsapoosh Yazd takımını 5-4 mağlup etti.

Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, İran'ın Golsapoosh Yazd takımını 5-4 mağlup etti.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımının katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlarda 2 erkeklerde 10 karşılaşma yapıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bugüne ertelenen Alanya Belediyespor ile Golsapoosh Yazd arasındaki karşılaşmayı Türk temsilcisi 5-4 kazanmayı başardı.


Şampiyonanın üçüncü gününde oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler:


BSC Vybor (Ukrayna): 2 - Rostocker (Almanya): 11, New Team (Belçika): 3 - All Star Club (Tayland): 4, Levante UD (İspanya): 10 - Napoli Patron (Yunanistan): 0, Real Münster (Almanya): 10 - Kebi BSC (Nijerya): 6, Krylia Sovetov (Rusya): 6 - Copenhagen (Danimarka): 3, Atletico Licata (İtalya): 3 - Masafi Al-Wasat (Irak): 6, Golsapoosh Yazd: 5 - Meizhou Hakka (Çin): 8, Shahin Khazar (İran): 7 - Al-Arabi (Kuveyt): 1, Flamengo (Brezilya): 7 - Boca Gdansk (Polonya): 4

Kadınlar:

Lady Grenbach Lodz (Polonya): 10 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2, Pavia Lokrians (İtalya): 7, Norcal BSC (ABD): 1


Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Alanya Belediyespor, Alanya, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan
Jimmy Durmaz'dan sert tepki: İnanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım İrfan Can Kahveci: Hedefimiz ülkemiz adına ilk galibiyeti almak Paulo Fonseca: Cengiz idmanlara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]