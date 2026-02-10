Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler - Son Dakika
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler

Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
10.02.2026 17:13
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen polis memurunu eşine çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Polis memuru ile eşi sokak ortasında darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Taner Y., 6 Şubat Cuma günü Küçükçekmece ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde yer alan polis lojmanlarının önünde eşi Efsun Y. ile yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.'ye çarptı.

POLİS MEMURU VE EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİLER

Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.'yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis memuru ve eşini sokak ortasında darbettiler

CEP TELEFONUNU DA GASP ETTİLER

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Taner Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Taner Y.'nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, polis memurunun kalabalık bir grup tarafından darbedildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis memuru ve eşini sokak ortasında darbettiler

13 ŞÜPHELİDEN 3'Ü GÖZALTINDA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, Polis, Hukuk, Yaşam

    Yorumlar (3)

  • DalaVere DalaVere:
    bu hükümet döneminde olmayan kalmadı, ülke kontrol den çıktı 9 4 Yanıtla
  • Süleyman AĞAR Süleyman AĞAR:
    o serbest bırakan Hakime yada savcıya yada yakınlarına yapılsaydı o saldırı yine serbest kalırlarmıydı acaba 11 0 Yanıtla
  • Süleyman AĞAR Süleyman AĞAR:
    o şahısları serbest bıraktıran savcıya serbest bırakan Hakime yada yakınlarına yapılsaydı bu saldırı serbest yine serbest kalırlarmıydı acaba 7 0 Yanıtla
