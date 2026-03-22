Fatih'te Kadın Cinayeti: Eş tarafından öldürüldü - Son Dakika
Fatih'te Kadın Cinayeti: Eş tarafından öldürüldü

22.03.2026 16:19
29 yaşındaki Semanur Algül, anlaşamadığı eşi tarafından öldürüldü. Eşi gözaltına alındı.

FATİH'te iddiaya göre 1 çocuk annesi Semanur Algül (29), bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. (30) tarafından öldürüldü. H. A., eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkardı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sonrası bulunan Algül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli eşi H.A. ise gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmalarınin ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kızının cenazesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H. A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelinin Pazartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

