A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Romanya maçı öncesi önemli bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Merih Demiral, Milli Takım kampına sakatlık problemiyle katıldı. Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Yapılan ilk değerlendirmelere göre Merih Demiral'ın Romanya karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Son kararın maç saatine kadar yapılacak kontroller sonrası verileceği ifade edildi.
Savunmanın önemli isimlerinden biri olan Merih'in yokluğu ihtimali, teknik heyeti alternatif planlar üzerinde çalışmaya yöneltti.
