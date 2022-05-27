Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Türk ve Rumen mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili güvenlik endişelerine cevap vermenin önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Rau, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Rau, İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, NATO müttefiklerini bir araya getirdiği için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye, Polonya ve Romanya'nın güvenliği önemseyen müttefikler olduğunu vurgulayan Rau, "Bizim buradaki toplantılarımıza baktığımızda iş birliğimizin çok önemli olduğunu anlaşılıyor. İş birliğimizi biz 10 yıl öncesinde başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki toplantılarda NATO'nun özgün rolünü de dile getirdik. Özellikle bu çalkantılı dönemlerde birlik önemini ortaya sermektedir. Biz burada geleneksel durumları değerlendirirken aynı zamanda Transatlantik topluluğuna da bir mesaj vermek istiyoruz. Bugün bu hususu ele aldık. Bunların arasında güvenlik var. Öncelikli olarak Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı savaşı ve sonuçları üzerinde durduk." diye konuştu.

Rau, mevkidaşlarıyla askeri, ekonomik, politik ve insanı yardım konusunda Kiev'e nasıl destek sağlayabilecekleri konusunda da görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ukrayna konusunda net bir duruş sergilediklerini ifade eden Rau şöyle konuştu:

"NATO'daki müttefikler olarak sağlam duruşumuzun altını çizdik. Bu çok önemli. Özellikle önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesi açısından bunların üzerinde durmamız son derece önemli. Ayrıca stratejik öneme sahip olan savunma konusuna da değindik. Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi konusundaki bilgilerimizi de belirttik. Bugünkü görüşmede aynı zamanda transatlantik bağlarımızı nasıl güçlendireceğimize dair görüşlerimizde de birbirimizi destekledik çünkü bu, NATO'nun bel kemiği olan bir konu. Toplu bir savunma bizim için önemli ve güvenlik seviyemizi de artırmamız gerekmektedir."

Türkiye- Romanya-Polonya iş birliğinin sadece politik değil askeri boyutu da var"

Rau, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e ve Akdeniz'e kadar olan alanların güvenlik ve istikrarını hedeflediklerini, üçlü toplantıda bunun önemini bir kez daha vurguladıklarını anlattı.

Üç ülkenin bir araya gelerek NATO'nun doğu kanadının güvenliği, varlığı ve savunması ile müttefik askerlerin sahadaki durumlarını da ele aldıklarını söyleyen Rau, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim toplantımızın büyük ölçeği yine Ukrayna'nın cesur insanlarını anarak geçti. Ukrayna halkı sadece kendi özgürlüklerini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi ülkelerinin güvenliği için de savaşıyor. Burada aynı zamanda yine birlikle, beraberlikle bunu aşabileceğimizi konuştuk. Ukrayna'ya desteğimizi yineledik ve Rusya'nın bu saldırganlığını sona erdirmek için kararlılığımızı söyledik. NATO'nun iş birliğiyle ilgili olarak potansiyellerimizi konuştuk. Dirayetimizi geliştirmenin yollarını görüştük ve Avrupa, Atlantik hedeflerimizi de değerlendirdik."

Rau, Türkiye-Romanya ve Polonya iş birliğinin sadece politik olmadığını aynı zamanda bu ilişkilerin askeri bir boyutu da bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda Romanya'ya ve Türkiye'ye, NATO yapısı içinde yer aldıkları ve Polonya ile iş birliği yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili güvenlik endişelerine cevap vermek bizim için çok önemli ve önceliklidir. Doğu kanadındaki savunmayı da önemsiyoruz. Bunu bütün olarak başarmalıyız. Bizim askerlerimiz Romanya'daki varlıklarını 2017 yılından beri sürdürebilmektedir. NATO'nun bir birimi olarak orada bulunmaktayız. 2022 yılında buradaki askeri birliklerimizin sayılarını artırmayı hedefledik. Bu askeri birliklerimiz hem Romanya'yı hem de güneydoğu kanadını koruyacak."

Rau, İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya üyelik sürecine ilişkin soruya, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması bizim için son derece önemli. Bu şart. Birliğin güçlenmesi için bu şart. İki ülkenin şimdi neden katılmak istediklerini de çok iyi anlıyoruz. Avrupa'da kötüleşen şartlar, Baltık bölgesinde kötüleşen şartlar, bu ülkeleri NATO'ya girmeye zorladı. Bu konu NATO müttefikleri tarafından titizlikle düşünülmeli. Türkiye de buna dahil. Sayın Bakan Çavuşoğlu ile de bu konuyu konuştuk. Türkiye'nin endişelerinin NATO içinde birlik ve beraberlik içinde çözüleceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.