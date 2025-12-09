İstanbul'un Büyükçekmece'de pompalı tüfekle denize art arda ateş ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Akşam ses terapisi" notuyla paylaşan C.Y.G. için ekipler harekete geçti.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte C.Y.G'yi gözaltına aldı. "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu" gerekçesiyle emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Denize ateş edip 'Ses terapisi' notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti
