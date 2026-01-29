Portekiz ile Küçük İkmal Gemileri İş Birliği

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Deniz Kuvvetleri- Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreninde konuştu. Bakan Güler, "17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz Deniz Kuvvetleri ile STM arasında 2 adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasına yönelik sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan süreç, planlandığı şekilde başarıyla sürdürülmektedir. Özgün tasarımı, yüksek sürati ve geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum. Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde, Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

STM tarafından İstanbul'da inşası devam eden Portekiz Deniz Kuvvetleri- Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreni bugün Tuzla'da bulunan Ada Tersanesi'nde gerçekleşti. Törene Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, iki ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanları ve üst düzey askeri heyet katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler, tarihi derinliği olan, karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayanmaktadır. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılına ulaşmanın da büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızdaki bağlar, ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen iş birliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası arenada müttefiklik ruhuyla gelişen münasebetlerimiz, başta NATO misyonu ve transatlantik olmak üzere sürekli olarak daha da güçlenmektedir" diye konuştu.

'GEMİLERİN, PORTEKİZ DONANMASININ STRATEJİK HEDEFLERİNE CEVAP VEREBİLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM'

Törenden detaylar veren ve Türkiye-Portekiz arasındaki iş birliklerinden söz eden Bakan Güler, "Bugün kızağa koyma törenine şahitlik ettiğimiz gemi inşa süreci de iki ülke arasındaki iş birliğinin somut bir nişanesi olduğu gibi, ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olmasına yönelik de kıymetli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlanması bakımından da büyük bir kazançtır. Nitekim 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz Deniz Kuvvetleri ile STM arasında 2 adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasına yönelik sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan süreç, planlandığı şekilde başarıyla sürdürülmektedir. Özgün tasarımı, yüksek sürati ve geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'NATO'NUN MÜŞTEREK KABİLİYETLERİNE DE OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAKTIR'

Bakan Güler, "Bu noktada altını çizmek isterim ki günümüzde birleşik bir deniz gücü yalnızca muharip platformlarla ölçülmemektedir. Deniz harekatının sürekliliğini sağlayan ikmal ve lojistik destek yeteneği, kuvvet etkinliğinin temel unsurlarından biri olduğu gibi, hızın ve krizlere süratle cevap verebilme kabiliyetinin de belirleyici bir bileşimi haline gelmiştir. Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde, Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

'BUGÜNKÜ GÜÇLÜ KONUMUN TEMELİNDE YERLİ, MİLLİ VE MODERN ÜRETİM VİZYONU BULUNMAKTADIR'

Bakan Güler, "Memnuniyetle belirtmeliyim ki böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin üretim faaliyetlerinin Türkiye'de, ADA Tersanesi'nde icra ediliyor olması, savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviyeyi ve ülkemizin gemi inşa kabiliyetlerini de açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin savunma sanayinde ve özellikle denizcilik sahasında bugünkü güçlü konumuna gelmesinin temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen yerli, milli ve modern üretim vizyonu bulunmaktadır. Öyle ki ülkemiz, son yıllarda ihtiyaçlarını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayan, bununla yetinmeyip dost ve müttefik ülkeler için güvenilir tedarik ortağı olabilen bir üretim kapasitesine de ulaşmıştır. Sahip olduğumuz denizcilik teknolojilerindeki birikim, MİLGEM projesinden TCG Anadolu'ya, TF-2000 Hava Savunma Muhribinden MİLDEN Milli Denizaltı Programına kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya konmaktadır. Tasarım, entegrasyon, sistem mühendisliği ve seri üretim disiplinleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu tecrübenin Portekiz gibi denizcilik geleneği güçlü bir NATO müttefiki tarafından tercih edilmesi bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır" diye konuştu.

'TEMENNİMİZ, BU İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN DİĞER PLATFORMLARDA DA GELİŞTİRİLMESİDİR'

Bakan Güler son olarak, "Üstelik küresel ölçekte belirsizliklerin, çok boyutlu tehditlerin ve deniz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde, bu gibi iş birlikleri her zamankinden daha büyük ehemmiyet arz etmektedir. Temennimiz, dost ve müttefik ülke Portekiz ile ortaya koyduğumuz bu iş birliği ve ortak çalışma kültürünün diğer platformlarda da geliştirilmesidir. Böylesine kapsamlı bir projenin başarıyla yürütülebilmesi için elbette ki güçlü bir koordinasyon ve ortak bir akıl gerekmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki, Savunma Sanayii Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM'nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları bu konuda güvencemiz olurken, bir bütün olarak savunma sanayii ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır. Bu çerçevede gösterdikleri titizlik ve ortaya koydukları büyük gayretler için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, hatıra para takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra Portekizli üst düzey temsilcilerin de katılımıyla geminin kızağa konulması töreni yapıldı. Program, hatıra takdimi ve protokol katılımlı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.