Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını açıkladı.

Jerome Powell, hakkındaki soruşturmayı 11 Ocak'ta yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyurdu.

Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.

Powell ayrıca bakanlığın kendisini, Fed binalarının restorasyonu hakkında Senato'nun bir komitesinde verdiği ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunmakla tehdit ettiğini belirtti.

Soruşturmayı "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Powell'a göre bu kararın nedeni, faiz oranlarını düşürmeyi reddederek Başkan Donald Trump'ı öfkelendirmesi.

Trump daha önce defalarca kamuoyu önünde Powell'a baskı yapmış ve Fed'den faiz indirimine gitmesini talpe etmişti.

Powell, ABD'de Trump ile anlaşmazlığa düşen ve ardından Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturmaya maruz kalan son isim oldu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray ise soruşturmayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump, Powell'ı faizleri yeterince hızlı indirmediği gerekçesiyle eleştiriyordu

Powell ise son gelişmeler sonrası hakıkındaki soruşturmayla ilgili olarak, "Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayalı olarak belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya gözdağı ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceği ile ilgilidir" dedi.

"Demokrasimizde hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin saygı duyuyorum" diye konuşan Powell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse, özellikle de Fed Başkanı yasaların üstünde değildir ancak bu eşi benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve devam eden baskısı bağlamında görülmelidir."

Savcıların henüz doğrulamadığı soruşturma, Trump'ın 2017 yılında Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell ile anlaşmazlığında yeni bir döneme işaret ediyor.

Trump, faiz oranlarını istediği kadar hızlı düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı defalarca görevden almakla tehdit etti.

Fed ise 2025'in ikinci yarısında üç kez faiz indirimine gitti.

Trump, ABD'deki ekonomik sıkıntılardan sürekli selefi Joe Biden'ı ve faiz oranları nedeniyle Fed'i sorumlu tuttu.

ABD'de Trump'ı eleştirenler, onun Fed başkanını görevden alma yönündeki baskısının, kurumun başkanlardan bağımsız olarak faiz oranlarını belirleme yetkisine gölge düşürmesinden endişeli.

Cumhuriyetçi Parti'den Senato Bankacılık Komitesi üyesi Thom Tillis, "bu yasal mesele tamamen çözülene kadar", Trump'ın Powell'ın ve diğer Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atama yapmasına karşı çıkacağını söyledi.

North Carolina Senatörü Tillis, "Trump Yönetimi'ndeki danışmanların Fed'in bağımsızlığını sona erdirmek için aktif olarak çaba gösterip göstermediğine dair herhangi bir şüphe kaldıysa, artık hiçbir şüphe kalmamalıdır" dedi ve ekledi:

"Artık söz konusu olan Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığı ve güvenilirliğidir."

Demokrat Parti'den Senatör Elizabeth Warren ise Trump'ın planının Powell'ı Fed Yönetim Kurulu'ndan tamamen uzaklaştırmak ve "Fed'in yozlaşmış bir şekilde ele geçirilmesini tamamlamak için kurumun başına bir kukla yerleştirmek" olduğuna inandığını söyledi.

Warren, "Bu komite ve Senato, Fed Başkanlığı için de dahil olmak üzere, Trump'ın aday göstereceği hiçbir isimle ilerlememelidir" dedi.

Powell hakkındaki soruşturma açıldığını haberleştiren ilk yayın kuruluşu New York Times gazetesi olmuştu.

New York Times'a göre soruşturmayı Columbia Bölgesi Savcılığı yürütecek.

Trump daha önce de mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu üyeerinden Lisa Cook'u görevden almaya çalışmıştı.

ABD'de federal mahkeme Cook'un görevden alınmasını engellemişti.

Konu bu ayın sonunda Yüksek Mahkeme'de ele alınacak.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.