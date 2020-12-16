Prof. Dr. Haluk Dursun, doğum yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Haluk Dursun, doğum yıldönümünde anıldı

16.12.2020 22:17
Prof. Dr. Haluk Dursun, doğum yıldönümünde anıldı, System.String[]

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, doğum yıldönümünde düzenlenen "Haluk Hoca'nın İzinde" başlıklı seminerle yad edildi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, doğum yıldönümünde düzenlenen "Haluk Hoca'nın İzinde" başlıklı seminerle yad edildi.

Üsküdar Belediyesi'nin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan çevrimiçi etkinliği Prof. Dr. Okan Yeşilot yönetti.

Anma programına katılan dostları ve talebeleri, Van'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun ile hatıralarını anlattı.

Prof. Dr. Ali Satan, konuşmasında Osmanlı gönül coğrafyası ve medeniyet tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan hocanın 16 Aralık'ta dünyaya geldiğini belirterek, "Bu vesileyle hocayı rahmetle anıyoruz." dedi.

Haluk Dursun'un üniversitede çok sevildiğini ve önemli bir yeri olduğunu ifade eden Satan, " Marmara Üniversitesi'nde uzun yıllar hepimizin hocalığını yaptı. Pek çok kimsenin elinden tuttu, onları uyandırdı, dünyaya gözlerini açtırdı." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye Osmanlı kültürünü yeniden tanıtan önemli bir akademisyen olan Dursun'un yazı, gezi ve seyahatleriyle Balkanlar başta olmak üzere farklı gönül coğrafyalarını kamuoyuna hatırlattığını vurgulayan Satan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Osmanlı mirasını yeniden fark etmesine vesile oldu. Bürokrasiye geçtiğinde ise mevkileri ilmi kariyerinin devamı olarak süren yerlerdi. Hoca uzun yıllar Ayasofya'yı, Topkapı'yı anlattı. Bu anlatımları o kadar canlı ve içtendi ki adeta tarihin içerisine hoca da girdi ve o tarihin bir parçası oldu. Çok coşkulu ve içten anlatırdı. Bir kültür tarihçisi olarak unutulmuş, üstü kapanmış gelenekleri, adetleri ve kültürel farkları yeniden ihya etme, bunları canlandırarak kamuoyunun gündemine getirme misyonu da vardı. Bilgileri saklamıyordu. Elde ettiği bilgileri paylaşmayı seven bir insandı, anlatmayı seven bir insandı, öğrenen ve öğretendi. Öğrenme gayreti, azmi ve merakı hiç bitmedi."

Vefatının birinci yılında okuyucuyla buluşan; Ali Satan, Salim Aydın, Arzu Meryem Nurdoğan Demirkıran, Oya Dağlar Macar, Davut Hut, Eda Akgün, Betül Gür, Enes Bayraklı, Hülya Utkuluer Yıldırım ve Nilay Dursun'un makalelerinden oluşan "Haluk Hocanın İzinde" adlı kitaba da değinen Satan, yakınında bulunan talebelerinin bu kitabın oluşmasına özen gösterdiklerini ve makale verdiklerini söyledi.

"Her zaman yeni bilgi peşindeydi"

Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun, en büyük şanslarından birinin çocukluğunun büyük bir kısmını babasıyla geçirmesi olduğunu söyledi.

Gezilere ve derslere birlikte katılma fırsatı yakaladığını, babasıyla diğer çocuklara göre daha fazla vakit geçirerek büyüyen bir çocuk oduğunu dile getiren Dursun, babasıyla yaşadığı anılarını anlattı.

Babasının dar alana sıkışıp kalmayan, hayata geniş bir açıdan bakan bir insan olduğunu ifade eden Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıradan ve sürüden olmamak yönünde verilen bir çabayla ilerledi hayatımız. Onun için önemli olan şeylerden biri bilgiye ulaşma haliydi. Her zaman yeni bilgi peşindeydi, merakın araştırmayla büyüdüğüne inanırdı. Kültürün tanımı üzerine yaptığı bir konuşmada, 'Kültür evinin kapısını nasıl açacağından nasıl kapayacağına kadar insanın hayatını kapsar.' demişti."

Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Dursun ile yaşadıkları hatıralardan örnekler vererek, "Biz hocamızı kaybettiğimiz için her daim mahsunuz ve her daim ona fatiha okumakla kendimizi yükümlü görüyorum. Hocamıza rahmet diliyorum, Allah'ın bizlere de onun gibi arkamızdan anılmayı nasip etmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

"Tarih, Haluk hocayla eti kemiğe bürünüyordu"

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar, Haluk Dursun'un ilk öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, "Yüzlerce, binlece öğrencisi oldu ama dizinin dibinde özel olarak ilgilendiği öğrencilerinden biri olduğum için kendimi şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum." dedi.

Dursun'dan herkes gibi çok şey öğrendiğini vurgulayan Macar, "Bunlar kuru akademik bilgi değildi. Bir konuda bilgi sahibi olabilirsiniz ama bunu aktarabilmek ayrı bir yetenek istiyor, Haluk hocada bu vardı, çok güzel aktarabiliyordu."

Prof. Dr. Dursun'un ders anlatma biçiminin herkesi hayran bıraktığını aktaran Macar, "Yüzlerce öğrenciyle tek tek ilgilendiğini biliyorum. Sadece aklına beynine değil o bilgileri aktarırken ruhuna da dokunuyordu. Tarih, Haluk hocayla eti kemiğe bürünüyordu." değerlendirmesini yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Salim Aydın da Dursun ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda seyahate katıldıklarını anlatarak, "Bizim 100 bin kilometrelik bir yol arkadaşlığımız oldu." dedi.

Hayatında Dursun'un çok önemli bir yeri olduğunu, karşılıksız çok sevdiğini ve yanından ayrılmadığını dile getiren Aydın, "İnsan sevdiğinin hep yanında olmalıymış." diye konuştu.

Zülgaip Akkuş da Dursun'un kültür tarihi ve medeniyet tarihi içinde önemli yer edinmiş şahsiyetleri yad etmek konusunda hassas olduğunu belirterek, "Kültür ve tarih üzerine memleketin yetiştirdiği insanları anmayı çok severdi, onları bir metodoloji üzerinden anlatırdı. Demek ki vefatından sonra böyle bir yad-ı cemil ile beraber olmak da nasipmiş. Rabbim rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş'te devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Haluk Dursun, Ali Satan, Doğum, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Haluk Dursun, doğum yıldönümünde anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Kupa maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında oynayamayacak Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar
Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı         
22:33
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu         
22:03
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı         
21:37
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını         
20:39
Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı         
18:41
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 22:52:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Haluk Dursun, doğum yıldönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei