Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa - Son Dakika

Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa

11.12.2020 09:57
Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor.

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'un 11. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip kalan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, son olarak çarşamba günü konuk ettiği Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 karşılaşmada 12 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Manisa FK, 38 puanla 13 maç yapan Uşakspor'un 13, 12 müsabaka oynayan Hekimoğlu Trabzon'un da 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Attığı 45 golle liglerde en golcü ekip konumunda da bulunan Manisa FK, geçen sezon play-off finalinde Tuzlaspor'a penaltı atışları sonucunda yenilerek 1. Lig vizesi alamamıştı.

3 takım galibiyet alamadı

Manisa FK'nin namağlup yoluna devam ettiği profesyonel liglerde Süper Lig'de MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor ise henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.

Süper Lig

İlk 3 sıradaki Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 23'er puanı olduğu Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugünkü Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları, 9 Aralık Çarşamba günü oynandı. Kovid-19 nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı da 15 Aralık Salı günü yapılacak.

TFF 1. Lig

Ligde 13. hafta müsabakalarının hafta içinde oynandığı TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk 3 sırada 24'er puana sahip Ankara Keçiörengücü, bir maçı eksik Tuzlaspor ve Altınordu'nun yer aldığı ligde, bu 3 ekibi 23 puanla Giresunspor takip ediyor.

Ligde 13. haftaya kadar 9'u Kovid-19 vakaları, 2'si İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 11 karşılaşmadan 3'ü oynandı.

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, yarın ve pazar günkü 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Takımlarda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 14, Kırmızı Grup'ta ise 9 karşılaşma ileriki tarihlerde oynanacak. Kırmızı Grup'ta yine Kovid-19 nedeniyle yapılamayan 2 maç ise oynandı.

Misli.com 3. Lig

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Çatalcaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 3. Lig'de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Sadece 4. Grup'ta iki erteleme maçı, 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

1. ve 2. Grup'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 3 karşılaşmadan 2'si, 3. Grup'ta 6 müsabakadan 5'i, 4. Grup'ta ise 14 maçtan 3'ü oynandı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Manisa, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi         
10:24
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Alman Bakan, Canan Karatay'ın Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi         
22:40
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 10:34:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei