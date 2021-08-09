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PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ ADLİYEDE

09.08.2021 16:27
PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ ADLİYEDE, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın sırasında provakatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın sırasında provakatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 1742 sosyal medya hesabı ile haber sayfaları ve 1347 web sitesini mercek altına aldı.

Sosyal medya hesaplarının ve internet haber sitelerinin incelenmesine yönelik sanal devriye çalışması sırasında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek', 'devletin kurumlarını aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarının işlediği belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kimliği tespit edilen 66 kişiden 5'i dün yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yangın sırasında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 sosyal medya sayfası ve web sitesi hakkında erişime engellenmeleri için sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunuldu.

MHP BÖLGEDE 363 HAYVAN DAĞITTI

Öte yandan bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) il, ilçe teşkilatları ve belediyeleri tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 327 küçükbaş ve 36 büyükbaş hayvan Manavgatlı köylülere dağıtıldı. Çeltikçi Mahallesi'ndeki törene Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ve İlçe Başkanı Nooman Enhoş da katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, 'Aziz milletimiz sevinçte ve neşede bir olduğu gibi tasa ve kederde de bir olmuş devleti ile el ele vererek bir anlamda yeşil vatan müdafaası yapmıştır. Sıra yaraları sarma dertlere derman olma vaktidir" dedi.

KÖYLÜLER DAĞITIMDAN MEMNUN

Yangında hayvanları zarar gören köylüler yapılan hayvan desteğinden mutlu olduklarını söyledi. Bucakşeyhler Mahallesi'nden Havva Rüzgar, evlerinin ağıllarının yanı sıra 600 civarında zeytin ağaçlarının yandığını söyledi. Rüzgar, 'Yangında biz kendimizi kurtarmak amacıyla kaçtık. Yanmışlar, geldiler sağolsunlar yazmışlar, şimdi birebir verecekler, alacağız" dedi.

Aksaz Mahallesi'nden Musa Yıldız ise, 'Aniden yel gibi geldi yel gibi geçti, 2 saatin içinde. Besihanemiz vardı komple yandı. İçinde 5-6 hayvanımız yandı diğerlerini kurtarabildik. 700-800 balya ve ton yem vardı, hepsi yandı" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR AFETZEDELERE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangından zarar gören Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Yol açma, hasar tespit, yıkım, hafriyat, tahliye, veterinerlik, tıbbi destek, yardım dağıtımı, altyapı onarım, psikososyal destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşların kaldığı konteynerlerin tefrişatları için harekete geçti. Ayrıca yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Aslan yangından etkilenen Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'nde afetzedelerle buluşarak dertlerini dinleyip, acil ihtiyaçlarını çözmek için çalışma yaptı. Senir Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız, bölgenin durumu hakkında bilgi vererek, vatandaşların ihtiyaçlarını iletti. Ali Aslan, bölgede yer alan Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezarların yangında hasar gördüğünü söyleyerek, 'Başkanımızın talimatlarından biri de atalarımızdan yadigar olan yanan mezarlıkların yeniden düzenlenmesi. Alanya, Manavgat, Gündoğmuş ve İbradı'da toplam 92 mezar tahrip olmuş. Bu mezarlıkların çevre düzeninin yapılması, eskisinden daha güzel şekilde yeşillendirilmesi için çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KARÇA- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Manavgat, Hisarcık, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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