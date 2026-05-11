Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor
11.05.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor
Haber Videosu

Psikoterapist, Psikiyatrist ve yazar Dr. Mustafa Ulusoy, Haberler.com ekranlarında Metin Aydın’ın konuğu oldu. Ölüm, yas, ayrılık ve insanın içindeki eksiklik duygusu üzerine dikkat çeken açıklamalar yapan Ulusoy, “Bu dünya insana yetmiyor” sözleriyle hayatın anlamına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com’da yayınlanan "İyilik İyileştirir" programında Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olan Psikoterapist, Psikiyatrist ve yazar Dr. Mustafa Ulusoy, ölüm korkusu, yas süreci, aşk, ayrılık ve insanın varoluşsal arayışları üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnsanın dünyada hiçbir zaman tamlık duygusunu eksiksiz yaşayamayacağını söyleyen Ulusoy, ölümün yalnızca biyolojik bir son olmadığını ifade ederken, aşk ilişkileri ve ayrılıkların insan psikolojisindeki etkilerine dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

“BU DÜNYA İNSANA YETMİYOR”

Programın başında insanın neden sürekli bir eksiklik hissi yaşadığı üzerine konuşan Mustafa Ulusoy, dünyanın insan ruhuna tam anlamıyla yetmediğini söyledi. Ulusoy, “Bir insanın tamlık duygusunu ve bütünlük duygusunu tam tamına yaşayabileceği kanaatinde değilim. Çünkü bu dünya insana yetmiyor” ifadelerini kullandı. İnsanların sonsuz arzularla yaratıldığını belirten Ulusoy, insanın esas kapasitesinin yaratıcıyla kurduğu ilişkide ortaya çıktığını söyledi.

“HER İNSAN HALA BİR EKSİKLİK DUYUYOR”

İnsanların hayatları boyunca tamamlanma hissini aradığını ifade eden Ulusoy, yaratıcıyla güçlü bir bağ kuran insanların bile dünyada tam anlamıyla eksiksiz hissedemediğini belirtti. Ulusoy, bu eksiklik duygusunun ahirette giderileceğine inandığını söyleyerek cenneti “perdelerin kalktığı yer” olarak tanımladı.

Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor

“HAYAT FANİ, AYAĞINIZI DENK ALIN”

Ölümün insan hayatındaki etkisi üzerine de konuşan Mustafa Ulusoy, insanların günlük hayatın koşuşturması içinde asıl hakikati unuttuğunu söyledi. “Hayat fani, ayağınızı denk alın” diyen Ulusoy, insanların nefsin peşinden değil, hakikatin peşinden gitmesi gerektiğini ifade etti.

“HÜZÜN ÇOK ASİL BİR DUYGUDUR”

Programda hüzün duygusuna da ayrı bir parantez açan Ulusoy, hüznün insanı olgunlaştıran ve hakikate yaklaştıran bir duygu olduğunu söyledi. Özellikle akşam saatlerinde hissedilen hüznün aslında geçen zamana duyulan farkındalık olduğunu ifade eden Ulusoy, “Hüzün çok asil bir duygudur” dedi.

“ÖLÜMÜ HAYATIN DIŞINA İTTİĞİMİZDE YAŞAMI KIYMETSİZLEŞTİRİYORUZ”

Modern dünyanın ölümü hayatın dışına ittiğini söyleyen Ulusoy, bunun insanları sadece haz odaklı bir yaşama sürüklediğini belirtti. Ölümün insana hayatın değerini hatırlattığını ifade eden Ulusoy, ölüm düşüncesinin insanı hakikati aramaya yönlendirdiğini söyledi.

“AŞIKKEN EVLENMEK EN TEHLİKELİ EVLENME BİÇİMİDİR”

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de aşk ve ilişkiler üzerine yapılan değerlendirmeler oldu. Mustafa Ulusoy, aşkın insanı güçlü bir şekilde etkileyen bir duygu olduğunu ancak sağlıklı kararlar almayı zorlaştırdığını söyledi. “Aşıkken evlenmek en tehlikeli evlenme biçimidir” diyen Ulusoy, insanların aşkın yoğunluğu geçtikten sonra birbirlerini daha gerçekçi değerlendirebildiğini ifade etti.

“KİMSE KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLDİR”

İlişkilerde bağımlılık duygusuna da değinen Ulusoy, “Ben onsuz yapamam” düşüncesinin sağlıklı olmadığını söyledi. İnsanların hayatlarını başka bir insana bağımlı hale getirmemesi gerektiğini ifade eden Ulusoy, “Kimse kimsenin kölesi değildir” sözleriyle dikkat çekti.

Psikoloji, Dünya, Evren, Son Dakika

Son Dakika Psikiyatri Servisi Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu Nottingham Forest yenilgiyi unuttu
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
Marmara’da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı
Eski astsubay suda ölü bulundu Eski astsubay suda ölü bulundu

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:52:55. #7.12#
SON DAKİKA: Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy: Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.