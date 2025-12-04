Psikolojik Sorunlar Yangın Çıkardı - Son Dakika
Psikolojik Sorunlar Yangın Çıkardı

Psikolojik Sorunlar Yangın Çıkardı
04.12.2025 17:20
Eskiçeşme'de psikolojik sorunları olan kadın, evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Eskiçeşme Mahallesi 1405 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, anne ve babası ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları pencereden attı. Kadın daha sonra evi ateşe verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis gibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.