Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Azovstal'daki durumu ele aldı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndaki tahliyeler ve silahlı güçlerin durumunu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in bağımsızlık günü nedeniyle Bennett'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilginin dile getirildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'daki durum ile ilgili kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumların silahlı üyeleri tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasının sahasından tahliyesi de dahil olmak üzere insani konulara özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Putin, Rus ordusunun sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya hazır olduğunu, Kiev yetkililerinin Azovstal'da kalan silahlı güçlere silahlarını bırakmaları emrini vermesi gerektiğini vurguladı.

9 Mayıs'ta hem Rusya'da hem de İsrail'de kutlanan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın Zafer Bayramı öncesinde Putin ve Bennett'in, bu tarihin her iki ülke halkları için özel önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, o yılların olaylarıyla ilgili tarihsel gerçeklerin dikkatle korunması ve Holokost kurbanları da dahil olmak üzere tüm ölenlerin anısını onurlandırmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail'de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile İsrail arasında gerginlik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov'un sözlerine "Affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" diye tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilmişti.

Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da antisemitizmin son yıllarda geliştiği yönünde bir açıklama yaparak, "Tarih ne yazık ki Yahudiler ile Naziler arasındaki trajik iş birliğinin örneklerini biliyor." ifadelerine yer vermişti.