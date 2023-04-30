Realtor Global, Hull City'nin "Global Emlak Sponsoru" Oldu - Son Dakika
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Realtor Global, Hull City'nin "Global Emlak Sponsoru" Oldu

30.04.2023 16:52
Realtor Global, Hull City'nin "Global Emlak Sponsoru" Oldu

Globalleşme hedefiyle çalışmalarını sürdüren uluslararası gayrimenkul sektörünün lider markası Realtor Global, 2023-2024 futbol sezonunda İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City'nin "Global Emlak Sponsoru" oldu. Türk medya şirketinin sahibi olan Acun Ilıcalı'ya ait olan ve oyuncuları arasında Ozan Tufan'ın da bulunduğu Hull City, 1904 yılında kurulan köklü bir İngiliz futbol kulübü…

Küresel bilinirliği artırmak amaçlanıyor

Realtor Global bu sponsorluğuyla İngiltere'deki ve dünyadaki bilinirliğini artırmayı, yurt dışında hedeflenen potansiyel müşteri ve hedef kitleye ulaşmayı aynı zamanda potansiyel müşteri ve hedef kitle zihninde markanın kalıcı bir yer oluşturmasını sağlamayı amaçlıyor.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin 3.Türk Şirketi resmi sponsoru, Corendon Airlines ve Efes Pilsener'den sonra gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Realtor Global oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri, Realtor Global'in Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, " Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyoruz. Realtor Global'e takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

"Hull City ile birlikte büyük işlere imza atacağız"

Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Övençoğlu, iki güçlü Türk markasının İngiltere'deki ve uluslararası arenada büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyduklarını söyledi. Umarız hedefleri doğrultusunda seneye Hull City'i Premier ligde görürüz. Birlikte çok daha fazla iş birliğine imza atacağız ayrıca bizi evimizde hissettirdikleri için başkan yardımcısı Tan Kesler ve ekibine ayrıca teşekkür ederim.

Premier Lig ve EuroLeague için görüşmeler devam ediyor

Spor etkinliklerinin, markayı yalnızca stadyumlardaki binlerce taraftara değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca izleyiciye tanıtmanın etkili bir yolu olduğunu söyleyen Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Övençoğlu, aynı zamanda bu gibi çalışmalarla markanın potansiyel müşteri ve hedef kitlenin zihninde kalıcı ve özel bir yer oluşturabildiğini de belirtti. Bu kapsamda Uluslararası yatırımcılarla buluşmak isteyen Realtor Global'in sponsorluk çalışmalarına ağırlık verdiğini kaydeden Övençoğlu sözlerine şöyle devam etti: "14 Haziran 2022'de spor kulübü Corendon Alanyaspor Kulübü ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık. Sözleşme kapsamında takımın kendi stadyumunun güney tribününe Realtor Global'in adı verildi. Aynı zamanda Süperlig ekiplerinden Antalyaspor'a saha içi reklam sponsoru olan Realtor Global Şimdi de Hull City sponsorluğuyla bilinirliğimizin ve markamıza olan güvenirliliğin artmasını bekliyoruz. Bu gibi sponsorluk çalışmalarının markamıza kattığı değeri gördüğümüzden dolayı futbol için İngiltere Premier Lig'de ve basketbol için de EuroLeague'de görüşmelerimiz devam ediyor."

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