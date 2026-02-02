Rize\'de Düşüşten Son Anda Kurtulma

Rize'de tadilat çalışması yapan tesisat ustası, altı katlı binanın baca boşluğunda kayarak düşmekten son anda kurtuldu. Tesisat ustası refleksi sayesinde duvarlara tutunarak birinci kattan dururken, duvar kırılarak çıkartıldı, yoğun is nedeniyle tanınmaz hale geldi.

Olay, Rize Halk Merkezi'ndeki tadilat sırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Trabzonlu tesisat ustası Kibar Taşkın (40), baca içinde matkapla çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı doğru hızla kaymaya başladı. Yaklaşık 1 metrekarelik dar boşlukta, elleri ve ayaklarını duvarlara dayayarak düşüşünü yavaşlatan Taşkın, birinci katta kendini sıkıştırarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekip arkadaşları geldi. Taşkın, birinci kattaki duvarın kırılmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Bacanın içindeki yoğun is nedeniyle tanınmaz hale gelen ustayı görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Düşüş hızımı azaltmak için kollarımı açtım"

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Kibar Taşkın, yaşadığı ilginç anları anlattı. Taşkın, "Mesleğim gereği çalışma sahamıza gittiğimizde mevcutta olan bacanın bize yetersiz olduğunu fark ettik. Altıncı kattan bacaya girdim. Kırarak genişletmeye çalışırken üçüncü kata kadar indim. Dengemi sağlayamayarak düşmeye başladım. Birinci kata kadar düştüm. Düşüş hızımı azaltmak için kollarımı açtım. Birinci katta sıkışarak durdum. Arkadaşlarıma sıkıştığımı söylediğimde duvarlara vurarak benim nerede olduğumu tespit ederek beni çıkardılar" ifadelerini kullandı. - TRABZON