Rona Doğan Sural: Türkiye artık Kaan savaş uçağı için seri üretime geçecek - Son Dakika
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Rona Doğan Sural: Türkiye artık Kaan savaş uçağı için seri üretime geçecek

Rona Doğan Sural: Türkiye artık Kaan savaş uçağı için seri üretime geçecek
09.07.2026 17:59
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’de haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Sural, NATO Zirvesi’nin ABD’deki yankılarını, CAATSA yaptırımlarını, F-35 sürecini, Kaan savaş uçağı için motor onayını ve ABD-İran hattındaki savaş tedirginliğini anlattı.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’de haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi. Sural, NATO Zirvesi’nin ABD’de nasıl yankı bulduğunu, Türkiye’nin savunma sanayii sürecini, CAATSA yaptırımları ve F-35 başlığını, Netanyahu’nun Washington temaslarını ve ABD- İran hattındaki gerilimi anlattı.

NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’nin diplomatik ve savunma sanayii alanındaki konumunun daha fazla konuşulduğunu belirten Sural, zirve sürecinde Türkiye’nin ev sahipliği ve organizasyon kabiliyetinin de dikkat çektiğini söyledi.

NATO ZİRVESİ ABD'DE YANKI BULDU

Rona Doğan Sural, NATO Zirvesi’nin ABD’deki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirve sürecinde Türkiye’nin organizasyon gücünün öne çıktığını belirten Sural, uluslararası basının ilgisine dikkat çekti. Sural, “Biz ABD’de NATO Zirvesi’ne gittiğimizde çay, kahve zor buluyoruz; şu anda herkes burada Türk yemeklerinden bahsediyor” diyerek Türkiye’nin zirve boyunca yabancı konuklar ve basın mensupları üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti.

CAATSA VE F-35 SÜRECİ GÜNDEMDE

Programda Türkiye ile ABD arasındaki savunma başlıkları da ele alındı. Rona Doğan Sural, CAATSA yaptırımlarının Türkiye açısından önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürdüğünü söyledi. Sural, “Trump, CAATSA yaptırımlarının geçici olarak kaldırılmasını durdurabilir ama Türkiye tamamen kaldırılmasını istiyor” değerlendirmesinde bulundu. F-35 meselesine de değinen Sural, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki hafta ABD’ye gelebileceğini belirterek, “Trump’ın NATO’daki açıklamalarının ardından Netanyahu resmen tutuşmuş durumda. Netanyahu, önümüzdeki hafta F-35 meselesini konuşmak için ABD’ye gelebilir” ifadelerini kullandı.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI İÇİN SERİ ÜRETİM VURGUSU

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki kritik projelerinden biri olan Kaan savaş uçağı da programın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Rona Doğan Sural, Kaan savaş uçakları için gerekli motorların ABD tarafından onaylandığını ifade ederek, “Kaan savaş uçakları için gereken motorlar ABD tarafından onaylandı ve Türkiye artık seri üretime geçecek” dedi. Sural’ın değerlendirmesine göre bu gelişme, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefi ve üretim kapasitesi açısından önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

ABD-İRAN HATTINDA SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ

Programda ABD ile İran arasındaki gerilim de değerlendirildi. Rona Doğan Sural, iki ülkenin tutumunun bölgede savaş endişesini artırdığını söyledi. Sural, “ABD ve İran’ın tutumu, savaş tedirginliğini artırıyor” diyerek diplomatik sürecin kırılganlığına dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın bozulması halinde bölgenin yeniden savaş ortamına sürüklenebileceğini belirten Sural, “ABD-İran arasındaki anlaşmanın bozulması bizi savaş ortamına tekrar sürükleyecek” ifadelerini kullandı. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemindeki gelişmelerin yalnızca Washington’u değil, Türkiye’nin diplomasi, savunma sanayii ve bölgesel güvenlik politikalarını da yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

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Son Dakika ABD Rona Doğan Sural: Türkiye artık Kaan savaş uçağı için seri üretime geçecek - Son Dakika

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