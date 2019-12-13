Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi - Son Dakika Dünya

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi

6 saat önce

Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral'in ödülünü almasını 'Türkiye kökenli' olduğu gerekçesiyle engelledi.

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi, System.String[]

Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral'in ödülünü almasını 'Türkiye kökenli' olduğu gerekçesiyle engelledi.  KKTC yönetimi, Berilsu'nun Türkiyeli olduğu için engellenmesini  'utanç verici' olduğunu belirterek Rum yönetimi kınadı. DHA'ya konuşan bir yetkili de, Doğu Akdeniz'de yaşanan 'doğalgaz gerilimi' nedeniyle Rumların hırçınlaştığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde (BEAL) okuyan 15 yaşındaki Berilsu Meral, IGCSE'de dünya birincisi oldu. Ardından IGCSE'nin 12 Aralık saat 19.30'da Güney Kıbrıs'ta Larnaka'da ödül töreni düzenleyeceği açıklandı.

IGCSE'den Berilsu'ya ödülünü alabileceği yönünde mesaj gitti. Bunun üzerine KKTC Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Dışişleri Bakanlığı da, Berilsu'nun Ankaralı olması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum yönetimi ile temas kurdu.

Rum yönetimi, bazı şartlar öne sürerek Berilsu'ya izin verilebileceği mesajı gönderdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rumların şartlarını yerine getirecek adımlar attı. BM'den Türk tarafına, 'Berilsu'nun ödül törenine gidebileceği' mesajı iletildi.

Berilsu Meral da, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden öğretmenleriyle birlikte ödülünü almak için dün akşam 18.30 sıralarında  Metehan sınır kapısına gitti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Berilsu'ya sınır kapısında eşlik etti. Berilsu ile öğretmenleri tam sınırdan geçecekken, BM'den, 'Rumların geçişe izin vermediği' bilgisi geldi. Berilsu ile öğretmenleri de engelleme sonrasında sınır kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

AYIPLIYORUM, KINIYORUM

Olay üzerine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berilsu'nun Türkiye kökenli olduğu için engellendiğine işaret ederek yaşananları kınadı. "Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" diyen Özersay şu ifadeleri kullandı;

"IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere güney Kıbrıs'ta törene davet ediliyor ama son gün, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor.  15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan'dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır. Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum."

SINIR KAPISINDA AĞLAYARAK AYRILDI

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da,  "Dünya birincisi 15 yaşındaki bir çocuğumuzun ödülünü almasını kökeni nedeniyle engelleyen Rum Yönetimi'ni şiddetle kınıyorum. Bu tavır; Rum Yönetimi'nin, bir çocuğun alacağı ödülü dahi siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir" ifadelerini kullandı. DHA'ya konuşan Berilsu'nun Babası Mustafa Meral de, "Bu ırkçı yaklaşım ne kazandıracak Rumlara? 15 yaşındaki bir çocuğun ödülünü almasını engellemek, sınır kapısında ağlatmak, nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır. Berilsu, Güney'e geçse, ne yapabilirdi Rumlara?" diye tepkisini dile getirdi.


Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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