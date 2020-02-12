Rus arkeologlar, Türkiye'de bisikletle tarih turuna çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus arkeologlar, Türkiye'de bisikletle tarih turuna çıktı - Son Dakika

Rus arkeologlar, Türkiye'de bisikletle tarih turuna çıktı

6 saat önce

RUSYA'nın Krasnodar kentinde arkeolog olarak çalışan Natalia Saraykova (26) ve Alıaksevich Yauen (32) bisikletle Türkiye'de tarih turuna çıktı.

Rus arkeologlar, Türkiye'de bisikletle tarih turuna çıktı, System.String[]

RUSYA'nın Krasnodar kentinde arkeolog olarak çalışan Natalia Saraykova (26) ve Alıaksevich Yauen (32) bisikletle Türkiye'de tarih turuna çıktı. İki arkeolog, Antalya'dan başladıkları tarih turunda Demre ilçesine geldi.

Rusya'nın Krasnodar şehrinde arkeolog olarak çalışan Natalia Saraykova, arkadaşı Alıaksevich Yauen'le Türkiye'deki tarihi kentleri gezmek için 4 gün önce uçakla Antalya'ya geldi. İki arkeolog, 54 gün sürecek Türkiye turuna Antalya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı, ardından Demre'ye geldi.

Alıasevich Yauen, "Antalya'dan çıktıktan sonra Phaselis, Olimpos, Kumluca'daki Rhadipolis Antik Kenti'ni ve Finike ilçesindeki Limyra ve Arykanda antik kentlerini gezdik. Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti'ni, Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezeceğiz. Kekova'yı gördükten sonra Kaş'a gideceğiz. Gezimize Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale üzerinden geçerek İstanbul'da son vereceğiz. Bu illerdeki tarihi kentlerin hepsini gezeceğiz. Daha önce inceleme yaptık. Anadolu tarihinin en önemli kalıntılarının bu çizgide olduğunu gördük. Bu nedenle gezimizi bu bölgede yapıyoruz. Bol bol fotoğraf ve video çekiyoruz. Dönünce bunları çalıştığımız kurumlarda yayımlayacağız. Türkiye'nin antik kentlerinin tanıtımını yapacağız" dedi.

Günde ortalama 50- 60 kilometre yol yaptıklarını anlatan Alıaksevich Yauen, "54 günde toplan 2200 kilometre yol yapacağız. Geceleri çadırda kalıyoruz. Hava biraz soğuk. Ama Krasnodar'a göre sonbaharda yaşıyoruz. İlk kez Türkiye'ye geldik. İlk 4 günde şunu gördük; Türkiye çok güzel ve tarih zengini bir ülke. Türk insanı çok güler yüzlü. Size yardım etmek, bir şeyler ikram etmek için çırpınıyorlar. İyi anılarla döneceğiz" diye konuştu.


Krasnodar, Türkiye, Demre, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:44 Kaynak: DHA
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