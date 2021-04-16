Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor? - Son Dakika
BBC

Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?

16.04.2021 06:52
Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?, System.String[]

ABD Başkanı Biden'ın Rus lider Putin'i telefonla araması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimalinin zayıfladığına işaret olarak görülüyor.

Ukrayna etrafında dönen sert siyasi söylem ve ülke sınırına askeri yığınak yapılması sonrası Batı'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmaması uyarısı geldi.

Moskova ise suçlamaları reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Avrupa'da NATO'nun "tehdit" yaratan eylemlerine karşılık verdiklerini savundu.

Beyaz Saray'dan bunun üzerine Putin'e bir telefon geldi.

ABD Başkanı Joe Biden Putin'e önümüzdeki aylarda ikili zirve düzenlemeyi teklif etti. Biden daha birkaç hafta öncesinde ise bir gazeteci ile röportajında Rusya lideri için "katil" ifadesini kullanmıştı.

BBC'ye konuşan gazeteci Konstantin Eggert, telefon görüşmesine ithafen, "Putin'in gerilimi tırmandırma politikası yürüttüğü oyunda, ilk hamleyi yapan Blinken oldu" yorumunu yaptı.

Ukrayna sınırında konuşlandırılmış binlerce Rus askeri; Amerikan askeri gemilerinin Karadeniz'e yöneldiği haberleri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "kendi iyilikleri için" geri adım atma uyarıları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yakın olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Peki Rusya'nın planı bu mu?





Biden'ın hamlesi için "felaketi önleme" politikası diyen de oldu, imtiyaz vererek hataya düştüğü yorumunu yapan da.

Öte yandan olası bir zirveye kısa süre kala, büyük bir askeri harekat düzenleme ihtimali giderek zayıflıyor.

"Biden'ın suratına böyle bir tokat atmak bir devlet adamına yakışmazdı" diyen Eggert görüşme teklifini yapan Biden'ın avantajlı konumda olduğunu da vurguladı.

Asker değil mesaj gönderiyor

Bu arada Rus televizyonlarındaki tartışma programlarında sunucu ve konuklar Moskova'nın güç gösterisini överek, ülkelerinin ABD ve NATO'nun düşmanca adımlarına karşı dik durduğunu savunuyor. Bir yorumcu Biden'ın "sinirlerine yenik düştüğü" görüşünü dile getirdi.

Rus senatör Konstantin Kosaçev'in, "ABD'nin Rusya'nın askeri üstünlüğünü aşmasının imkansızlığını gördüğü" yorumu medyada geniş yer buldu. Kosaçev iki ülkenin diyalog masasına geri dönmesi gerektiğini belirtti.





Moskova'nın gösterişli askeri yığınak hamlesi, "artık Batı'nın sevdiği ülke olmaya çalışmayı bırakıp korktuğu ülke" olmayı istediği izlenimini verdi şu ana dek.

Putin 7 yıl önce Ukrayna'nın doğusuna asker ve silah yolladığında durum farklıydı. Bu gizli operasyonların varlığı bugüne dek hep reddedildi.

Bu defaysa Rusya asker göndermekten çok bir mesaj göndermenin peşinde gibi görünüyor.

Kiev'in "kibritle oynayan çocukları"

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Andrey Kortunov, Rusya'nın yaklaşımını "caydırma" politikası olarak niteliyor.

Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki askeri varlığını güçlendirme çabalarını hatırlatan Kortunov, Moskova'nın adımlarını Rusya destekli militanların kontrolündeki bölgeleri kaybetmeme çabası olarak niteliyor.

Kremlin'den üst düzey bir yetkili de Kiev'den gelecek böylesi bir askeri adımın, "Ukrayna'nın sonu" olacağı uyarısında bulundu, Ukrayna hükümetini "kibritle oynayan çocuklara" benzetti.

Bu günlerde Rusya'nın askeri bir müdahale için eline geçirdiği bir gerekçe var aslında.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te başlayan çatışmalardan bu yana Donbas olarak da bilinen "Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde" yaşayan yarım milyona yakın kişiye Rus pasaportu çıkarıldı.

Kortunov, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa desteği ile askeri gücünü artırdığını hatırlatarak, bu 'halk cumhuriyetlerinde' ciddi bir yenilgi tehdidi olursa, Rusya'nın bu insanları kurtarmak için bölgeye gitmekten çekinmeyeceği görüşünü dile getirdi.

"Putin'in doğrudan askeri müdahaleden fayda sağlayacağı bir şey göremiyorum" diyen Kortunov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana kalırsa Rusya'nın politikası statükoyu korumaya yönelik. Moskova'da, Ukrayna'nın biriken sorunların ve Batı'daki Ukrayna yorgunluğunun altında kalacağı yaklaşımı var."





Washington'a bir mesaj

İşin bir de ABD tarafı var.

Washington, daha geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılma isteğini yineleyen Ukrayna'nın bu talebine karşı duran ve bölgenin geleceğini kendi belirlemek isteyen Rusya konusunda uyarıda bulundu.

Bazı yorumcular ise Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve siber saldırılarda bulunduğu iddiaları sonrası Biden yönetiminin yaptırımlarından kaçınmaya çalıştığı kanaatinde.

Dış politika analisti Mikhail Troitski, "Rusya işi ciddiye bindirme çabasında: Ülkesinin ağır bedel ödemesine çabalayanlara ağır bedel ödetebileceğini göstermek istiyor- bu gözü kara yaklaşımın çok daha ağır yaptırımlara neden olabileceğini bile bile" diyor.

Troitski, "gerilimin tırmanması tehlikeli çünkü bir noktada kontrolden çıkabilir" diye de ekliyor.

Rus devlet televizyonlarında durmadan "faşist Ukrayna" tartışılıyor olsa da, halihazırda koronavirüs salgını ile mücadele eden Rusya'nın topyekün savaşa gitmesine Rus halkının destek vereceği şüpheli.

Özellikle de olası yaptırımlar ve petrol fiyatlarında düşüş gözleri korkuturken.

Kortunov, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak ettiği 2014'ten farklı olarak insanların salgın ve kendi sorunlarına yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

2008 Rusya-Gürcistan savaşı, iki güç karşı karşıya geldiği hallerde gerginliğin nasıl hızlı tırmanabileceğinin açık göstergesiydi. Kimse Putin'in Kırım'ı ilhak etme cesaretini göstereceğine inanmıyordu.

Ancak Donbas'ı savunmak çok daha kanlı ve tehlikeli bir operasyon olurdu.

Putin önümüzdeki hafta her yıl olduğu gibi 'ulusa sesleniş' konuşmasını yaptığında planının ne olduğu da netlik kazanabilir. Rus lider bu kürsüyü Batı'ya karşı savaş tehditleri için kullanması ile ünlü.

Biden'ın telefonu ise çatışmadan geri adım atması için ona bir şans vermiş olabilir.

Konstantin Eggert bunu şöyle yorumluyor:

"Bence Putin ilgiyi kendine çekerek sadece Avrupa değil ABD yönetiminin de dikkatini çekti, onları korkuttu. Bunu yapmayı seviyor."

Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?
Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?
Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?
Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış         
01:12
Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi         
00:22
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı         
22:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı         
19:23
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar         
10:48
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 07:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei