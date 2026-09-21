Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

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Rusya, Ukrayna'ya gece boyunca 172 İHA ile geniş çaplı saldırı düzenledi. Zaporijya'da alışveriş merkezi ve üniversite binası vurulurken 5 kişi yaralandı. Odessa'da gıda depoları hedef alındı, Kiev bölgesindeki 5 ilçede ise konut, depo ve altyapı tesislerinin de aralarında bulunduğu 34 noktada hasar oluştu.

Rusya- Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken, Rus ordusu 21 Eylül gecesi Ukrayna'nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Zaporijya, Odessa ve Kiev çevresindeki saldırılarda konutlardan ticari yapılara, üniversite binasından gıda depolarına kadar çok sayıda nokta zarar gördü.

ZAPORİJYA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE VURULDU

En dikkat çeken saldırılardan biri Zaporijya'da gerçekleşti. Ukraynalı yetkililere göre Rus İHA'larının saldırısında iki çok katlı konut, bir alışveriş merkezi ve Zaporijya Ulusal Üniversitesi'ne ait bina hasar gördü. Saldırıların ardından farklı noktalarda yangınlar çıktı. Son açıklamalara göre 3'ü erkek, 2'si kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Saldırıda Zaporijya Ulusal Üniversitesi'nin tarihi 3 numaralı eğitim binası da zarar gördü. Kent merkezindeki yapı 1902 yılında inşa edilmiş ve geçmişte kız lisesi olarak kullanılmıştı. Üniversitenin en eski mimari yapısı olarak belirtilen binada saldırı sonrası büyük çaplı yangın çıktı.

Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

ODESSA'DA GIDA DEPOLARI ALEV ALDI

Rus İHA'larının hedeflerinden biri de Odessa bölgesi oldu. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleh Kiper, bir süpermarket zincirine ait gıda depolarının saldırıların ardından alev aldığını açıkladı.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ukrayna kaynaklarında söz konusu depoların hangi market zincirine ait olduğu resmi açıklamada belirtilmezken, bazı haberlerde Silpo zinciriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın gıda ve perakende lojistik altyapısına yönelik saldırılarının arttığı görülüyor. Reuters, ağustos sonunda Ukraynalı yetkililere dayanarak büyük perakendecilere ait gıda depoları ve lojistik merkezlerinin art arda hedef alındığını bildirmişti.

KİEV BÖLGESİNDE 34 NOKTADA HASAR

Kiev bölgesinde ise Rus İHA'larının gün boyunca süren saldırılarında hasarın boyutu genişledi. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko'nun verdiği bilgilere göre Fastiv, Vyshhorod, Bucha, Boryspil ve Obukhiv ilçelerinde toplam 34 noktada hasar tespit edildi.

Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

Hasar gören yerler arasında özel konutlar, bir yurt, idari binalar, depo ve üretim tesislerinin yanı sıra akaryakıt istasyonu, araç servisi, çiftlik, altyapı tesisleri ve sivil araçlar bulunuyor.

En fazla hasarın 12 noktayla Fastiv'de meydana geldiği, Bucha'da 11, Vyshhorod'da 5, Boryspil ve Obukhiv'de ise üçer noktanın zarar gördüğü açıklandı.

172 İHA İLE SALDIRI

Ukrayna kaynaklarına göre Rusya, gece boyunca ülkeye 172 saldırı İHA'sı ve farklı tiplerde insansız hava aracı gönderdi. Ukrayna hava savunmasının bunların büyük bölümünü etkisiz hale getirdiği, ancak 14 noktada doğrudan isabet kaydedildiği bildirildi.

Son saldırılar, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın alışveriş merkezleri, depolar ve dağıtım ağları gibi ekonomik ve lojistik tesislerine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Financial Times da 20 Eylül tarihli analizinde bu saldırıların Ukrayna'nın perakende, lojistik ve sanayi altyapısında ciddi aksamalara neden olduğunu aktardı.

İhlas Haber AjansıZaporijyaUkraynaOdessaDünyaRusyaKievSon Dakika

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