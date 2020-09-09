Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak konusunda dengeli olunması gerektiğini belirterek, "Durduk yere kavga çıkarmaya gerek yok" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak konusunda dengeli olunması gerektiğini belirterek, "Durduk yere kavga çıkarmaya gerek yok" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacı olduğunu vurguladığı konuşmasında, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin hem merkezi Irak hükümetiyle hem de bölgesel yönetimlerle irtibat kurduklarını hatırlattı. Karamollaoğlu, "Bu irtibatların sağlıklı biçimde yürütülmesine ihtiyaç var. Dengeli olunmalı. Her iki taraf da itina göstermeli. Durduk yere kavga çıkarmaya, bu münasebetleri zedelemeye ihtiyaç yok. Buradaki bir amblemi ayrı bir devlet gibi görmeye de ihtiyaç yok." diye konuştu.

Konuşmasında İzmir'in kurtuluşu olarak tarihe geçen 9 Eylül 1922'ye değinen Karamollaoğlu, bu tarihi günü, "ülkemiz ve islam coğrafyasında emelleri olan emperyalizme ve ırkçı siyonizme her daim hatırlatılması, bağımsızlık konusunda asla taviz vermeyeceğimizin belirtilmesi açısından önemli bir hadise" olarak değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşananlar karşısında Avrupa Birliği ve Fransa'nın bu konuda Yunanistan'a verdiği desteğin uluslararası bütün kuralları bir kenara iterek takındığı tavrı tasvip etmenin mümkün olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yunanistan, 9 Eylül'ü bir defa daha hatırlamak mecburiyetindedir. Öç almak, şimdi kendi kafasına göre bir tavır sergileyip yeni politikalar belirlemek, Yunanistan'a fayda sağlamak değil ateşle oynamak manasına gelir."

" Karadeniz'de bulunan doğal gazın arkası inşallah gelir"

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine de değinen Karamollaoğlu, "Bu, ülkemizin geleceği için güzel bir müjde. İnşallah arkası gelir. Biz, sadece kendi ülkemiz için değil aynı zamanda bunun ihracatını da yaparak, gelirlerimizi artırmayı arzu ederiz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın egemenlik konusunda hayallere kapılması halinde, konunun farklı yöne evrileceğine dikkati çeken Karamollaoğlu, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından hiçbir zaman vazgeçmemelidir. Bu noktada daima hükümetin yanındayız." diye konuştu.

"Siyonizmin ekmeğine yağ sürdük"

Karamollaoğlu, Türkiye'nin, D8 ülkeleriyle İslam Örgütü ve Ekonomik İşbirliği üyeleriyle 18 yıldır yakınlık kuramadığını savunarak, bu durumu "dış politikada acziyet" olarak yorumladı. Karamollaoğlu, "Bu ülke iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin. Bulunduğumuz bölgede, dış politika temellerini yeniden gözden geçmeye ihtiyaç var. Biz attığımız her adımda ne yazık ki müstevli (işgalci) İsrail'in, siyonizmin ekmeğine yağ sürdük." dedi.

"Dört gençten biri işsiz"

Konuşmasında genç nüfusun sayısına değinen Karamollaoğlu, bu durumun ileriye ümitle bakılması gerektiren bir husus olduğunu, fakat gençlerin ülke geleceğiyle ilgili ümit taşımadığını savundu.

Yapılan anketlere göre, gençlerin yüzde 76'sının yurt dışında yaşamayı tercih ettiğini, yüzde 77,5'inin ise "torpilin, yeteneklerden üstün tutulduğunu düşündüğü"nü aktaran Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Nasıl ümit bağlasın gençler bu ülkede geleceklerine? Bu sebepledir ki genç nüfusun yarısı mutsuz. ve daha da düşündürücü olan husus, gençlerin yüzde 81'i yetişkinlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Dört gençten biri işsiz. Öğretmen olmak isteyip olamayan gençlerimizin sayısı 500 bin civarında. ya eğitim fakültelerini bu kadar genişletmeyeceksiniz ya da oradan mezun olanlara iş imkanı sağlayacaksınız."

İdam tartışmaları

Karamollaoğlu, gündem değiştirmek için sık sık yeni konuların ortaya atıldığını iddia ederek, bunlardan birinin de "idam" olduğunu söyledi.

Meselenin "adalet" olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Siz adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz, haksız yere bir sürü insanın hayatını kaybetmesine vesile olursunuz. İdam, bütün tedbirler alındıktan sonra olsa olsa en son başvurulacak çaredir. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek, problemleri çözeceğimizi düşünmek, sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Siyasi parti mensupları olarak bir araya gelip, meselelerin sükunet içinde müzakeresine ihtiyaç var. Siz, bunu sağlayacağınıza idamı getirseniz ne yazar?"

Kadın cinayetlerinin son 10 yılda 10 kat arttığını kaydeden Karamollaoğlu, "Siz aldığınız tedbirlerle kadınların, özellikle de genç kızların hayatını kaybetmesini engelleyemiyorsanız idam çare değil. Geçmişte hataen idam edilen bir sürü insan oldu. Biz başbakanları bile idam ettik. Çözüm mü, değil." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, kendisini bir tasavvuf şeyhi gibi takdim ederek, bir kız çocuğunu taciz eden şahsın, Türkiye gündemine girdiğini hatırlatarak, "Bu bizim acıklı halimizi göstermek açısından çok önemli. İnsanları aldatmak isteyenler her kılığa girebiliyorlar. Tasavvuf aslında İslam'ın yaşanmasıdır. Nefs terbiyesidir. Güzel ahlaktır. Başkasının derdiyle dertlenmektir." dedi.

Yüz yüze eğitim

Okullarda yüz yüze eğitime başlanması konusuna da değinen Karamollaoğlu, bir an evvel bu hastalığın (Kovid-19) kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Karamollaoğlu, "Hükümetin bu noktadaki tedirginliğini anladığımı ifade etmek isterim. Siz olsanız, aynı şaşkınlığı siz de yaşardınız. Sert bir şekilde tenkit edeceğime, bu salgını önleyebilmek için daha ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi, İdam Cezası, kavga, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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