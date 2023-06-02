Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika
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Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze detayları belli oldu

02.06.2023 02:48

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Barlas'ın cenazesi pazar günü Beşiktaş'ta kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Gazeteci Mehmet Barlas, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas'ın ailesi ve yakınları cenazenin bulunduğu hastaneye geldi.

"TÜRKİYE İYİ BİR İNSANI KAYBETTİ"

Barlas'ın oğlu Cemil Barlas hastane çıkışında konuşmak istemezken, yakın dostu iş insanı Okan Holding'in sahibi Bekir Okan basın mensuplarına açıklamada bulundu. Okan, açıklamasında şunları ifade etti, "Türkiye çok büyük bir entelektüel, iyi bir insanını kaybetti. Benim hem hemşerim hem çok yakın dostum. Hem de 25 yıldır Okan Üniversitesi'nin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin ve de kendisi rahat uyusun. Ülkemizin büyük bir entelektüel kaybı" dedi.

Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze detayları belli oldu

PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Mehmet Barlas'ın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika
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